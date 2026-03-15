स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने टीम के कप्तान ऋषभ पंत का जोरदार समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महान खिलाड़ी कभी भी लंबे समय तक खराब दौर में नहीं रहते और पंत भी जल्द अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ वापसी करेंगे। IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है और उससे पहले टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि पंत इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करेंगे।

पंत की फॉर्म को लेकर चिंता नहीं: लैंगर

जस्टिन लैंगर ने पंत की हालिया फॉर्म को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि टीम को अपने कप्तान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के आखिर में पंत ने कुछ बेहतरीन पारियां खेली थीं और टीम को उम्मीद है कि वह इस सीजन भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। लैंगर के मुताबिक, बड़े खिलाड़ी मुश्किल दौर से जल्दी बाहर निकल आते हैं और पंत भी उनमें से एक हैं।

युवराज सिंह के साथ की खास ट्रेनिंग

IPL 2026 से पहले ऋषभ पंत ने अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मुंबई में विशेष ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। यह ट्रेनिंग उस समय हुई जब पंत पिछले कुछ समय से चोट की समस्या से जूझ रहे थे। लैंगर ने बताया कि अभ्यास सत्र से मिली शुरुआती रिपोर्ट बेहद सकारात्मक है और पंत शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।

चोट के बाद वापसी की तैयारी

26 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज जनवरी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहे हैं। वडोदरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले एक अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें साइड स्ट्रेन की चोट लगी थी। इसके बाद से वह रिकवरी और फिटनेस पर काम कर रहे हैं ताकि IPL 2026 में पूरी तरह फिट होकर उतर सकें।

LSG को पंत से बड़ी उम्मीद

लखनऊ सुपर जायंट्स को इस बार अपने कप्तान से काफी उम्मीदें हैं। पिछले सीजन में टीम का प्रदर्शन खास नहीं रहा था और LSG अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही थी। ऐसे में फ्रेंचाइजी चाहती है कि पंत इस बार मिडिल ऑर्डर की मजबूत कड़ी बनकर टीम को बेहतर नतीजे दिलाएं।

IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। LSG ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो लीग के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हालांकि पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। IPL 2025 में उन्होंने 14 मैचों में 269 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 133.16 रहा।

पिछले सीजन की शानदार पारी

हालांकि सीजन के आखिरी मुकाबले में पंत ने शानदार वापसी के संकेत दिए थे। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ नाबाद 118 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके बावजूद टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी और सातवें स्थान पर ही रही।

IPL में शानदार रिकॉर्ड

हालिया चुनौतियों के बावजूद ऋषभ पंत का IPL रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने IPL में अब तक 110 से ज्यादा मैचों में 3200 से अधिक रन बनाए हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट 145 से ज्यादा है। पंत के नाम टूर्नामेंट में 2 शतक और 19 अर्धशतक भी दर्ज हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल करता है।