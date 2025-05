खेल डैस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चिन्नास्वामी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 2 रन की जीत को यश दयाल ने साकार कर दिखाया। आखिरी ओवर में जब चेन्नई को महज 13 रन चाहिए थे तो यश ने एक छक्का खाने के बावजूद ओवर में 10 रन ही दिए। अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए यश दयाल ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी जीता। वहीं, आरसीबी के मेंटोर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक भी उनकी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने दयाल के काम करने के तरीके पर बात की। उन्होंने कहा कि यहां शब्द का सही चयन है - काम करने की नैतिकता उसे पता है। वह भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है, युवा क्रिकेटरों में एक बात जो आप देखते हैं वह यह है कि वे पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, यश एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनती है, एक कागज लेकर मीटिंग में आता है और वह सब कुछ लिखता है जो वह करना चाहता है। कई बार वह इसमें सफल नहीं होता लेकिन वह प्रयास करता है।

