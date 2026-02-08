चेन्नई : न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन ने रविवार को यहां टी20 विश्व कप मैच के दौरान अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम के दो विकेट जल्दी चटकाकर टीम को उम्मीद से कम स्कोर पर रोकने के बाद कहा कि भारतीय पिच पर गेंदबाजों के लिए विविधता 'बहुत जरूरी' है। फर्ग्युसन ने छठे ओवर में आक्रामक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान को आउट करके अफगानिस्तान को शुरुआती झटके दिए।

फर्ग्युसन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, 'मुझे लगता है कि भारत में कभी-कभी यह जानना मुश्किल होता है कि प्रतिस्पर्धी स्कोर क्या है। जितने वर्षों से मैं यहां आ रहा हूं, पिच बेहतर होती जा रही हैं। हां, विविधता होना बहुत जरूरी है। हर अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज के पास ये विविधताएं होती हैं।'

न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की और चेपक की पिच पर फर्ग्युसन अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश दिशे। उन्होंने कहा, ''कुछ विविधताएं गेंदबाजी क्रम के अनुकूल होती हैं। मेरे लिए 'बैक ऑफ द हैंड' गेंद अच्छा काम करती है। मैट हेनरी और जेकब डफी के लिए ऑफ कटर बहुत अच्छे हैं। यह खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेषकर दुनिया के इस हिस्से में जहां विकेट इतने अच्छे हैं।'

फर्ग्युसन खुश थे कि उनकी टीम ग्रुप डी में दो महत्वपूर्ण अंक हासिल करने में सफल रही। इस तेज गेंदबाज ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारा पूल बहुत कठिन है। पिछले विश्व कप में अफगानिस्तान की मजबूत टीम के खिलाफ हमें दिल तोड़ने वाली हार मिली थी। यह एक करीबी जीत थी लेकिन टूर्नामेंट के शुरुआत में दो अंक मिलना बहुत महत्वपूर्ण है।'

अफगानिस्तान के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि स्पिनर मुजीब उर रहमान ने शुरुआती दो विकेट लेकर न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 14 रन कर दिया था लेकिन उनकी टीम दबाव बनाए रखने में नाकाम रही। ट्रॉट ने कहा, 'जब मुजीब ने अपने पहले ओवर में वे दो विकेट लिए तो अगले चार ओवर में 40 रन या 38 रन बने इसलिए उन्होंने पावर प्ले को फिर भी काफी मजबूत तरीके से खत्म किया।'

उन्होंने कहा, 'अगर हम पावर प्ले में रनों की संख्या थोड़ी कम कर पाते तो उन पर थोड़ा और दबाव होता। हम दोनों तरफ से वह दबाव नहीं बना पाए।' ट्रॉट ने यह भी उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आगामी मुकाबलों में पावर प्ले का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करेंगे।