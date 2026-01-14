स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय वनडे टीम को लंबे समय से एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश थी, जो दबाव में पारी को संभाल सके और मुश्किल हालात में टीम को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके। राजकोट वनडे में केएल राहुल की नाबाद शतकीय पारी के बाद यह तलाश शायद खत्म होती दिख रही है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने राहुल को मौजूदा दौर का संकटमोचक बताते हुए उनकी तुलना राहुल द्रविड़ जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज से की है।

गावस्कर की नजर में केएल राहुल क्यों हैं खास

स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान सुनील गावस्कर ने केएल राहुल की बल्लेबाज़ी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने राहुल को एक “क्लास एक्ट” बताया और कहा कि उनके पास एक शीर्ष स्तर के बल्लेबाज़ के लिए जरूरी हर गुण मौजूद है। गावस्कर के मुताबिक, राहुल की तकनीक मजबूत है, उनका स्वभाव शांत है और उनके पास हर परिस्थिति के लिए शॉट्स का पूरा पैकेज है।

‘कर्नाटक का एक और राहुल’, जिस पर भरोसा किया जा सकता है

गावस्कर ने केएल राहुल की तुलना सीधे तौर पर राहुल द्रविड़ से की — उस बल्लेबाज से, जिसने सालों तक भारत को संकट से उबारा। उन्होंने कहा कि जब भी टीम मुश्किल में होती है, राहुल पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी मौजूदगी से ड्रेसिंग रूम और फैंस दोनों को सुकून मिलता है कि हालात संभाले जा सकते हैं।

राजकोट की पारी: दबाव में निकला असली खिलाड़ी

राजकोट वनडे में भारत की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जल्दी आउट हो गए, जिससे स्कोर दबाव में आ गया। ऐसे समय में नंबर 5 पर आए केएल राहुल ने संयम दिखाया। शुरुआत में विकेट बचाए, गेंद को समझा और फिर सही समय पर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सिर्फ 87 गेंदों में शतक पूरा किया और 92 गेंदों पर 112 रन बनाकर नाबाद लौटे।

280 का स्कोर, जो राहुल के बिना मुश्किल था

राहुल की इस पारी ने भारत को 280 के पार पहुंचाया — एक ऐसा स्कोर जो एक समय असंभव सा लग रहा था। गावस्कर ने साफ कहा कि राहुल की पारी ने भारत को कम से कम 40–50 अतिरिक्त रन दिलाए। अगर वह जल्दी आउट हो जाते, तो भारत शायद 240–250 तक ही सिमट जाता, जो मुकाबले में बड़ा फर्क डाल सकता था।

नंबर 5 पर राहुल का भरोसेमंद रिकॉर्ड

राजकोट की पारी किसी एक दिन का कमाल नहीं थी। पिछले तीन वनडे मैचों में केएल राहुल ने नंबर 5 पर बल्लेबाज़ी करते हुए 40, 66 और नाबाद 112 रन बनाए हैं। इस पोजीशन पर उन्होंने अब तक 33 वनडे में 63 से अधिक की औसत से 1,467 रन बनाए हैं, जो बताता है कि यह रोल उनके लिए कितना स्वाभाविक है।