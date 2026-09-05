नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें 5 सितंबर, शनिवार शाम Women’s T20 Asia Cup में आमने-सामने होंगी। Dubai International Cricket Stadium में होने वाले Group A के इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालना दिलचस्प है। भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की नजर भी अगले दौर में पहुंचने पर है।

Women’s T20 Asia Cup में भारत-पाकिस्तान की टक्कर

भारत और पाकिस्तान के बीच Women’s T20 Asia Cup का मुकाबला शनिवार शाम Dubai International Cricket Stadium में खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में जगह बना ली है।भारत ने अपने पिछले मैच में Hong Kong को 137 रन से करारी शिकस्त दी थी। इस मुकाबले में Smriti Mandhana ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 124 रन की पारी खेली थी।

Asia Cup में पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार हराया?

Women’s T20 Asia Cup में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में भारत को सिर्फ एक बार हराया है। पाकिस्तान की यह इकलौती जीत 2022 में Sylhet में हुई थी, जब उसने भारत को 13 रन से मात दी थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच Asia Cup में भारत का दबदबा देखने को मिला है।

ग्रुप में पाकिस्तान की स्थिति

पाकिस्तान Group A में फिलहाल दूसरे स्थान पर है। टीम ने अपने एकमात्र मुकाबले में जीत दर्ज की है और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हैं। भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले का पाकिस्तान की स्थिति पर असर पड़ सकता है, लेकिन टीम के अगले दौर में पहुंचने की संभावना पहले से ही काफी मजबूत मानी जा रही है।

भारत की नजर जीत की लय पर

भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दो प्रभावशाली जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला टीम के लिए नॉकआउट मुकाबलों से पहले अपनी लय बरकरार रखने का मौका होगा। भारत की नजर खास तौर पर अपनी बल्लेबाजी की गहराई और स्पिन गेंदबाजी के प्रदर्शन पर रहेगी। Dubai की धीमी पिचों पर स्पिनर्स मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पाकिस्तान के सामने भारत के टॉप ऑर्डर को रोकने की चुनौती

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत के मजबूत टॉप ऑर्डर को रोकना होगी। Smriti Mandhana जैसी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और Hong Kong के खिलाफ उनके रिकॉर्ड 124 रन ने भारतीय बल्लेबाजी की ताकत को एक बार फिर दिखाया।पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वह शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए और उन्हें बड़ी साझेदारियां बनाने से रोके।

कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान के बीच Women’s T20 Asia Cup का Group A मुकाबला शनिवार शाम 6:30 बजे स्थानीय समय पर खेला जाएगा। भारत में मुकाबला रात 8 बजे IST से शुरू होगा। दोनों टीमों की क्वालिफिकेशन स्थिति को देखते हुए मुकाबले में दबाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता के कारण मुकाबले का रोमांच बरकरार रहने की उम्मीद है।

Women’s T20I में भी भारत का दबदबा

अगर दोनों टीमों के ओवरऑल Women’s T20I रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा और भी भारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 17 Women’s T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत मिली हैं।दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत जून में T20 World Cup के दौरान हुई थी। उस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया था।

Dubai की धीमी पिच पर स्पिनर्स होंगे अहम

Dubai की धीमी पिचों को देखते हुए स्पिन गेंदबाज मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। दोनों टीमों की रणनीति में स्पिन का इस्तेमाल महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। भारत जहां अपनी जीत की लय को नॉकआउट चरण तक ले जाना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा।

भारत की नजर नॉकआउट से पहले एक और जीत पर

भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जीत टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने Asia Cup रिकॉर्ड में दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। ऐसे में मुकाबले में एक तरफ भारत की मजबूत फॉर्म होगी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अपने पड़ोसी के खिलाफ इतिहास बदलने का मौका होगा।