राजगीर : कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक के दम पर भारत ने एशिया कप पुरूष हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरूआत शुक्रवार को पूल ए के मैच में चीन को 4-3 से हराकर की। हरमनप्रीत ने 20वें, 33वें और 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए जबकि जुगराज सिंह ने 18वें मिनट में गोल दागा।

चीन के लिए डु शिन्हाओ (12वां), चेन बेन्हाइ (35वां) और गाओ जीशेंग (42वां) ने गोल किए। पहले क्वार्टर में एक गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में दो मिनट में दो गोल करके हाफटाइम तक 2-1 की बढ़त बना ली।

दूसरे हाफ के तीसरे ही मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने दूसरा गोल किया। चीन ने दो मिनट बाद ही जवाबी हमले में गोल दागा। आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमें बराबरी पर थी लेकिन हरमनप्रीत ने 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर तब्दील करके भारत को जीत दिलाई।