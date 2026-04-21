स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians ने Gujarat Titans को 99 रन से हराकर अपनी चार मैचों की हार का सिलसिला खत्म किया। इस बड़ी जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर मिचेल मैक्लेनघन ने कप्तान हार्दिक पांड्या के फैसले की जमकर तारीफ की।

बुमराह से पहला ओवर कराना रहा मास्टरस्ट्रोक

मैक्लेनघन ने कहा कि जसप्रीत बुमराह से रन चेज की शुरुआत में पहला ओवर कराना एक “मास्टरस्ट्रोक” साबित हुआ। बुमराह ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर गुजरात के टॉप ऑर्डर को बड़ा झटका दिया और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई।

GT की कमजोरी पर किया सीधा वार

मैक्लेनघन के मुताबिक, गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी काफी हद तक ओपनिंग जोड़ी पर निर्भर है। उन्होंने कहा: 'ओपनिंग साझेदारी टूटते ही GT का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाता है। बुमराह को पहले ओवर में लाकर इसी कमजोरी पर हमला किया गया।'

तिलक वर्मा की पारी ने रखा जीत का आधार

इससे पहले मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की 45 गेंदों में 101 रन की नाबाद पारी की बदौलत 199/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस मजबूत स्कोर ने गेंदबाजों को आत्मविश्वास दिया।

अश्वनी कुमार ने मचाया कहर

गेंदबाजी में अश्वनी कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4/24 के आंकड़े दर्ज किए। उनके अलावा अन्य गेंदबाजों ने भी अहम योगदान दिया, जिससे GT की पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर सिमट गई।

हर मैच में नहीं अपनाई जाएगी यही रणनीति

मैक्लेनघन ने यह भी साफ किया कि बुमराह को हर मैच में पहला ओवर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी टीमों के मजबूत मिडिल ऑर्डर के खिलाफ बुमराह को बाद के ओवर्स में इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।