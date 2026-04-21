स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह को पारी का पहला ओवर न देने को लेकर हो रही आलोचना पर खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई “हार्दिक पांड्या की समस्या” नहीं है, बल्कि टीम की रणनीति का हिस्सा है।

बुमराह ने पहली ही गेंद पर दिलाई सफलता

जसप्रीत बुमराह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को आउट कर शानदार शुरुआत दिलाई। यह IPL 2026 में उनका पहला विकेट भी था, जिससे उनका विकेटलेस सिलसिला खत्म हुआ।

आंकड़ों के साथ दिया जवाब

हार्दिक पांड्या ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा: 'लोग पूछते हैं कि बुमराह पहला ओवर क्यों नहीं डालते, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने अपने टी20 करियर में बहुत कम बार ही पहला ओवर किया है।' उन्होंने बताया कि बुमराह को टीम की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, न कि सिर्फ शुरुआत में गेंदबाजी के लिए।

टीम रणनीति का हिस्सा है फैसला

पांड्या ने आगे कहा: 'बुमराह इतने खास गेंदबाज हैं कि उन्हें वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहां टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैच की स्थिति क्या है।' हालांकि उन्होंने यह भी माना कि GT के खिलाफ टीम ने नई गेंद से तुरंत असर डालने का फैसला किया था।

GT की बल्लेबाजी ढही

Gujarat Titans की बल्लेबाजी इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रही। टीम सिर्फ 100 रन पर ऑलआउट हो गई।

साई सुदर्शन: गोल्डन डक

शुभमन गिल और जोस बटलर सस्ते में आउट

मुंबई की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली:

अश्वनी कुमार: 4 विकेट

मिशेल सैंटनर: 2 विकेट

अल्लाह गजनफर: 2 विकेट

आगे क्या?

मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मुकाबला Chennai Super Kings के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। इस मैच में नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या बुमराह फिर से नई गेंद से शुरुआत करते हैं या नहीं।