स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians को Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ 18 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर Ravichandran Ashwin ने कप्तान Hardik Pandya की रणनीति पर सवाल उठाए हैं।

‘बहुत-बहुत औसत फैसला’

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा: 'रजत पाटीदार जैसे स्पिन के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाज के सामने मार्कंडे को लाना समझदारी नहीं थी। यह बहुत-बहुत औसत फैसला था।' उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पंड्या ने मैच से पहले विपक्ष का सही विश्लेषण (SWOT) किया था या नहीं।

पाटीदार ने फिर दिखाई स्पिन के खिलाफ ताकत

RCB कप्तान Rajat Patidar ने एक बार फिर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपना दबदबा दिखाया। उन्होंने Mayank Markande के एक ओवर में लगातार तीन छक्के जड़ दिए। अश्विन ने याद दिलाया कि IPL 2024 में भी पाटीदार ने Sunrisers Hyderabad के खिलाफ मार्कंडे पर एक ओवर में चार छक्के लगाए थे।

स्पिन गेंदबाज बने हार की बड़ी वजह

अश्विन ने MI के स्पिन अटैक को हार का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा: 'मार्कंडे ने 2 ओवर में 40 रन दिए। कुल मिलाकर स्पिनरों ने 83 रन लुटा दिए, यही 210 और 240 के बीच का अंतर बन गया।' Mitchell Santner भी महंगे साबित हुए और शुरुआती ओवर में खूब रन दिए।

लगातार तीसरी हार से दबाव में MI

यह मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार रही। टीम अब पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसक गई है। मार्कंडे, जो Kolkata Knight Riders से ट्रेड होकर आए थे, अब तक तीन मैचों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं।

आगे और बढ़ सकती हैं मुश्किलें

MI का अगला मुकाबला Punjab Kings से है, जहां उन्हें Shreyas Iyer जैसे स्पिन के अच्छे खिलाड़ी का सामना करना होगा। ऐसे में टीम को अपनी रणनीति में बदलाव करना बेहद जरूरी होगा। अश्विन की आलोचना ने MI की रणनीति और कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाटीदार के खिलाफ गलत गेंदबाजी बदलाव और स्पिनरों का महंगा साबित होना टीम की हार की बड़ी वजह बना।