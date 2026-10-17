नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी आईपीएल 2027 में नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संकेत दिया है कि धोनी आगामी सीजन में टीम के मेंटर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। CSK में हालिया बदलावों के बीच धोनी की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है।

अश्विन ने धोनी, जहीर और गायकवाड़ के तालमेल पर उठाए सवाल

अपने यूट्यूब चैनल पर CSK के नए कोचिंग सेटअप पर चर्चा करते हुए अश्विन ने कहा कि आगामी सीजन में एमएस धोनी, जहीर खान और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बीच तालमेल देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने धोनी के मेंटर बनने की संभावना जताते हुए कहा, 'नए कोचिंग स्टाफ के साथ धोनी, जहीर और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच का तालमेल देखना दिलचस्प होगा। धोनी संभवतः मेंटर होंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गायकवाड़ जहीर के साथ कैसे काम करते हैं या अपनी रणनीति को लेकर धोनी के पास जाते हैं।'

कोच बदलने से ही नहीं बदलेगी CSK की किस्मत: अश्विन

अश्विन ने CSK के फैसलों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि टीम में नए कोच आने से प्रदर्शन में सुधार की गारंटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने धोनी की भूमिका और कोचिंग स्टाफ में बदलाव के बीच संबंध पर भी बात की। अश्विन के मुताबिक, 'यह स्पष्ट है कि नए कोचों को लेकर फैसले लेने में धोनी की अहम भूमिका है। हालांकि, हम यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कोच बदलने से CSK की किस्मत भी बदल जाएगी।'

2023 के बाद CSK के प्रदर्शन में आई गिरावट

चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी की कप्तानी में 2023 में अपना पांचवां आईपीएल खिताब जीता था। इसके बाद टीम को लगातार तीन सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकामी मिली। इस गिरावट ने फ्रेंचाइजी को अपनी रणनीति और टीम प्रबंधन पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया। अब टीम नए कोचिंग स्टाफ के साथ वापसी करने की तैयारी में है।

IPL 2026 में नहीं मिली CSK को सफलता

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। धोनी चोटों के कारण पूरे सीजन से बाहर रहे और टीम 14 लीग मैचों में केवल छह जीत दर्ज कर सकी। चेन्नई ने 12 अंकों के साथ आठवें स्थान पर सीजन समाप्त किया। लगातार तीसरी बार प्लेऑफ से बाहर होने के बाद टीम प्रबंधन ने कोचिंग व्यवस्था में बदलाव किए।

धोनी की कप्तानी में CSK ने जीते पांच खिताब

एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। उनके नेतृत्व में टीम कई अन्य मौकों पर भी फाइनल तक पहुंची। अब आईपीएल 2027 से पहले फ्रेंचाइजी के सामने चुनौती अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की है। धोनी की भूमिका को लेकर अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर प्रशंसकों की नजरें बनी रहेंगी।