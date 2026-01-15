Go to PunjabKesari.in

कोलकाता : गुजरात टाइटंस के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) कर्नल अरविंदर सिंह ने कहा कि शुभमन गिल का भारत की टी20 विश्व कप टीम से बाहर होना महज एक छोटा सा झटका है जो हर शीर्ष खिलाड़ी के करियर में चलता रहता है और भारत का टेस्ट कप्तान इससे सीख लेकर मजबूत खिलाड़ी बनेगा। टेस्ट के साथ वनडे टीम के कप्तान गिल टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के उप-कप्तान थे। 

भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए घोषित 15 सदस्यीय भारतीय टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया। सिंह ने कहा कि गुजरात टाइटंस के कप्तान ने इस फैसले को परिपक्वता के साथ स्वीकार किया है और वह अपने प्रदर्शन से ही इसका जवाब देंगे। गुजरात टाइटंस के ‘जूनियर टाइटंस कार्यक्रम' के तीसरे चरण के लांच के मौके पर वर्चुअल बातचीत में सिंह ने कहा, ‘ये छोटे झटके हैं जो किसी भी खिलाड़ी के जीवन में आते हैं। उन्होंने अपना रुख पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है।' 

उन्होंने कहा, ‘वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं। और उन्हें जानने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह और भी मजबूत होकर वापसी करेंगे। जैसा कि आपने हाल के दो मैच में देखा है। वह पहले से भी बेहतर होंगे। '' गिल ने 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 869 रन बनाए हैं लेकिन पिछले 15 मैच में वह सिर्फ 291 रन ही बना सके। इसी वजह से चयनकर्ताओं ने शीर्ष क्रम में एक बार फिर संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया। 

एशिया कप से पहले गिल को आक्रामक बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता लाने के लिए भारतीय टी20 टीम में वापस लाया गया था जहां उन्होंने सैमसन की जगह ली। हालांकि यह फैसला भारत की स्वाभाविक आक्रामक शैली को प्रभावित कर गया और आखिरकार उलटा पड़ गया। इसी कारण टी20 विश्व कप से पहले चयनकर्ताओं ने इस प्रयोग को खत्म कर दिया। सिंह ने कहा कि गिल की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, उन्होंने कहा, ‘एक क्रिकेटर के रूप में उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है। वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं।' 

उन्होंने कहा, ‘व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि मानसिक मजबूती के मामले में वह बहुत मजबूत हैं। जहां तक उनकी प्रतिभा और कौशल की बात है तो पूरी दुनिया जानती है कि शुभमन कितने प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने हमारे लिए और देश के लिए क्या किया है।' वहीं सिंह ने साई सुदर्शन की पसली की चोट को लेकर चिंताओं को भी खारिज किया और कहा कि तमिलनाडु का यह बल्लेबाज आईपीएल से पहले पूरी तरह फिट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फ्रैक्चर नहीं है। 

उन्होंने कहा, ‘साई बिल्कुल फिट हो जाएंगे। यह कोई गंभीर चोट नहीं है। मेडिकल भाषा में इसे ‘एब्रेशन' कहते हैं, यह फ्रैक्चर नहीं है।' साई सुदर्शन ने हाल में विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में हिस्सा नहीं लिया था और 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिपोर्ट किया था। सिंह ने शेरफाने रदरफोर्ड के मुंबई इंडियंस को ‘ट्रेड' करने को लेकर कहा कि यह फैसला गुजरात टाइटंस की रणनीति का हिस्सा था जहां व्यक्तिगत खिलाड़ियों से ज्यादा टीम का संतुलन, संयोजन और नीलामी रणनीति अहम होती है। 