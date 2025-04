खेल डैस्क : गुजरात टाइटंस ने जब पहले खेलकर मात्र 180 रन ही बनाए थे तो दर्शकों की नजर लखनऊ के बल्लेबाज निकोल्स पूरन पर आ गई। पूरन ने इस सीजन में दर्शकों को निराश नहीं किया है। उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए सीजन में 4 अर्धशतक लगा दिए हैं। ऑरेंज कैप भी उनके पास ही है। अपनी बल्लेबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी-कभी खुद को आश्चर्यचकित करता हूं, गेंद को बल्ले के बीच में जितना संभव हो सके उतना करीब लाता हूं और अपने बल्ले की स्विंग को समायोजित करता हूं। छक्के कैसे मार लेते हैं, सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, तो वे अंततः मुझे समझ जाएंगे। यह समझने के बारे में है कि किसे आउट करना है और कभी-कभी अहंकार को भी दूर रखना है। मेरे लिए यह छक्के मारने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि मैं अपनी पारी कैसे खेलता हूं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का अवसर मिलने पर, आपको कई बार खेलने की जरूरत होती है और कई बार मजबूत होना पड़ता है।

Where can you find fireworks tonight? 🎆 🤔



In Lucknow, from the bat of Nicholas Pooran 😎



Updates ▶ https://t.co/VILHBLEerV #TATAIPL | #LSGvGT | @nicholas_47 pic.twitter.com/Lb9E6XQoPB