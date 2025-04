खेल डैस्क : गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने आईपीएल करियर की शुरूआत साल 2018 में केकेआर से की थी। वह चार साल कोलकाता के साथ रहे और इस दौरान चोटों से दो चार होते रहे। 2022 में वह राजस्थान रॉयल्स में आए और उन्होंने एक सीजन में 19 विकेट लेकर सबको चौका दिया। लेकिन इसके बाद अगले 2 सीजन वह चोट के कारण आईपीएल नहीं खेल पाए। इस बार उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए धमाकेदार वापसी की है। सीजन में महज 7 मैच खेलकर प्रसिद्ध कृष्णा 14 विकेट ले चुके हैं और पर्पल कैप की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं।

आईपीएल 2025 : पर्पल कैप की स्थिति

14 विकेट : प्रसिद्ध कृष्णा

12 विकेट : नूर अहमद

12 विकेट : जोश हेजलवुड

11 विकेट : कुलदीप यादव

11 विकेट : साई किशोर

