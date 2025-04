खेल डैस्क : नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में केएल राहुल सबसे तेज 200 आईपीएल छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी की थी। दूसरे ओवर में अभिषेक पोरेल (18) का विकेट निकल जाने के बाद केएल राहुल क्रीज पर आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट लगाए और करुण नायर के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाया। राहुल 5वें ओवर में आऊट हो गए लेकिन इससे पहले उन्होंने 14 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रनों का योगदान दिया। अपनी पारी में लगाए एक छक्के के कारण राहुल के अब आईपीएल में 200 छक्के हो गए हैं।

