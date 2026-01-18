स्पोर्ट्स डेस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और विराट कोहली के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्नाटक सरकार ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बेंगलुरु के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में एक बार फिर क्रिकेट की वापसी तय हो गई है। यह फैसला शनिवार, 17 जनवरी 2026 को लिया गया, जिससे पिछले कई महीनों से चले आ रहे अनिश्चितता के दौर का अंत हो गया।

स्टैम्पीड के बाद जून 2025 से बंद था स्टेडियम

गौरतलब है कि 4 जून 2025 को RCB की ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दर्दनाक भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद स्टेडियम में सभी क्रिकेट गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी।

BCCI ने कई बड़े टूर्नामेंट किए थे शिफ्ट

घटना के बाद BCCI ने चिन्नास्वामी स्टेडियम से दलीप ट्रॉफी, भारत–दक्षिण अफ्रीका ए सीरीज़, विजय हज़ारे ट्रॉफी, 2025 ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप (फाइनल सहित) जैसे बड़े टूर्नामेंट दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट कर दिए थे।

जस्टिस माइकल डी’कुन्हा रिपोर्ट के बाद मिला अप्रूवल

स्टेडियम में दोबारा मैच कराने की अनुमति जस्टिस माइकल डी’कुन्हा जांच समिति की सिफारिशों के अनुपालन के बाद दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि आयोजन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से जुड़ी शर्तों के तहत ही होंगे।

KSCA का बयान: सभी शर्तें पूरी करेंगे

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के प्रवक्ता विनय मूर्त्युंजय ने कहा, 'कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और अंतरराष्ट्रीय मैचों की अनुमति दे दी है। यह अनुमति तय शर्तों के अधीन है और KSCA सभी नियमों का पूरी तरह पालन करेगा।'

उन्होंने यह भी बताया कि 'एसोसिएशन ने एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के सामने पूरा अनुपालन रोडमैप पेश किया है और सुरक्षा, सिक्योरिटी व क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'

डिफेंडिंग चैंपियन RCB के लिए राहत

डिफेंडिंग चैंपियन RCB के लिए यह फैसला बेहद अहम है। अनुमति से पहले रॉयपुर, पुणे जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर होम मैच कराने पर विचार चल रहा था। हालांकि, सरकार की मंजूरी के बाद अब RCB के IPL 2026 के होम मैच चिन्नास्वामी में होने की उम्मीद बढ़ गई है।

क्या सभी होम मैच बेंगलुरु में होंगे?

हालांकि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि RCB अपने सभी होम मुकाबले चिन्नास्वामी में खेलेगी या नहीं। RCB के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मिले थे, जहां नवा रायपुर में दो मैच कराने पर चर्चा हुई थी।