सूरत (गुजरात) : मेघालय के बल्लेबाज आकाश चौधरी ने लगातार आठ छक्के मारने के बाद कहा कि उनके कोच के 'जाओ और अटैक करो' के मैसेज ने उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी करने और अपने शॉट्स खेलने की आज़ादी दी, क्योंकि मेघालय जल्द ही अपनी पारी घोषित करना चाहता था।

आकाश ने यह कमाल रविवार को सूरत में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अपनी टीम के प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान किया। मैच के दौरान उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड है और लगातार आठ छक्के मारे, जो फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ।

आकाश चौधरी ने बताया, 'यह मेरे लिए एक लकी दिन था कि मुझे अच्छे शॉट्स मिले। मेरी नीयत हमेशा सही रहती है। मैं क्रिकेट में हमेशा 100% देता हूं। नतीजा अपने आप आएगा। मैं हमेशा अपनी ईमानदारी बनाए रखने और अपनी टीम को 100% देने की कोशिश करता हूं। हमें जल्दी पारी घोषित करनी थी, इसलिए कोच ने हमें 'जाओ और अटैक करो' का मैसेज दिया, इसलिए मैं खुलकर खेल पाया।'

मैच के दूसरे दिन उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर लिमर डाबी द्वारा फेंके गए 126वें ओवर में छह छक्के मारे और रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए। आठवें नंबर पर आए आकाश ने एक डॉट बॉल और दो सिंगल के साथ शुरुआत की। यह तूफान से पहले की शांति थी क्योंकि अगली आठ गेंदों पर उन्होंने लगातार आठ छक्के मारे। उनकी हाफ-सेंचुरी पिछले रिकॉर्ड होल्डर, लीसेस्टरशायर के वेन व्हाइट से एक गेंद पहले बनी, जिन्होंने 2012 में 12 गेंदों में फिफ्टी बनाई थी। मेघालय ने 628/6 पर पारी घोषित कर दी जिसमें आकाश ने जिसमें आठ छक्कों की मदद से 14 गेंदों में 50* रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राक रेट 357 से ज्यादा का था।