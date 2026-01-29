विशाखापत्तनम: न्यूजीलैंड ने बुधवार को खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 7 विकेट पर 215 रन बनाए और जवाब में भारतीय टीम को 18.4 ओवर में 165 रन पर समेटकर मुकाबला 50 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ कीवी टीम ने पांच मैचों की सीरीज़ में स्कोर 3–1 कर दिया। इसी मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ ग्लेन फिलिप्स ने भी एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि दर्ज की और वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज़ बन गए।

ग्लेन फिलिप्स ने भी हासिल किया बड़ा मुकाम

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ ग्लेन फिलिप्स ने भी एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि दर्ज की। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज़ बन गए। 29 वर्षीय फिलिप्स ने अपनी छोटी लेकिन उपयोगी पारी में 24 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल रहा।

टी20I में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा छक्के

मार्टिन गप्टिल – 173

कॉलिन मुनरो – 107

ग्लेन फिलिप्स – 100

टिम सीफर्ट – 94

ब्रेंडन मैकुलम – 91

दुबे की अकेली जंग बेकार गई

216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शिवम दुबे ने लगभग अकेले दम पर संघर्ष किया। उन्होंने 23 गेंदों पर 65 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें तीन चौके और सात छक्के शामिल थे, लेकिन अन्य बल्लेबाज़ों से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।

सैंटनर रहे सबसे सफल गेंदबाज

हालांकि गेंदबाज़ी में कप्तान मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा ईश सोढ़ी और जैकब डफी ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया।

सीरीज का स्कोर 3–1 हुआ

न्यूजीलैंड की इस जीत के बाद पांच मैचों की टी20I सीरीज़ का स्कोर अब 3–1 हो गया है। भारत ने शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी। अब दोनों टीमें 31 जनवरी को खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेंगी।

