स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी सर्वकालिक वनडे एकादश की घोषणा कर क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया। इस टीम में उन्होंने छह भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया, जबकि कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। दिलचस्प बात यह रही कि मैक्सवेल ने वनडे इतिहास के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर को शुरुआती तौर पर नजरअंदाज कर दिया था।

सचिन की जगह वॉर्नर को दी प्राथमिकता

‘फॉक्स क्रिकेट’ को दिए इंटरव्यू में मैक्सवेल से जब उनकी वनडे ड्रीम टीम चुनने को कहा गया, तो उन्होंने सबसे पहले रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर को ओपनिंग जोड़ी के रूप में चुना। उन्होंने कहा, “रोहित शर्मा के आँकड़े शानदार हैं। मैं दाएँ-बाएँ बल्लेबाज़ों का संयोजन चाहता था, इसलिए डेविड वॉर्नर को शामिल किया।” मैक्सवेल ने आगे कहा कि वॉर्नर का स्ट्राइक रेट 97 और 22 शतक का रिकॉर्ड उन्हें किसी भी ऑलटाइम टीम में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त है।

मिडल ऑर्डर में भारतीयों का दबदबा

मध्यक्रम में मैक्सवेल ने विराट कोहली, रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन जैसे नाम शामिल किए। विकेटकीपर के रूप में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को चुना और कहा कि “धोनी किसी भी टीम के लिए अमूल्य संपत्ति हैं, चाहे कप्तान के रूप में हो या फिनिशर के रूप में।” ऑलराउंडर स्लॉट पर उन्होंने शेन वॉटसन को जगह दी, जिन्हें मैक्सवेल ने “हर स्थिति में भरोसेमंद खिलाड़ी” बताया।

गेंदबाजी आक्रमण में कुंबले और बुमराह

मैक्सवेल की गेंदबाज़ी लाइन-अप पूरी तरह विश्वस्तरीय रही। उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ों में ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया। जबकि स्पिन विभाग की ज़िम्मेदारी उन्होंने भारत के दिग्गज अनिल कुंबले को सौंपी। मैक्सवेल ने कहा, “कुंबले हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाने वाले गेंदबाज़ रहे हैं, और बुमराह मौजूदा दौर के सबसे स्मार्ट डेथ बॉलर्स में से एक हैं।”

गलती सुधारते हुए सचिन की वापसी

इंटरव्यू के दौरान जब मैक्सवेल को बताया गया कि उन्होंने टीम में छह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को शामिल कर लिमिट पार कर दी है, तो उन्होंने तुरंत सुधार करते हुए डेविड वॉर्नर को बाहर और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे डेवी को बाहर करना होगा, क्योंकि सचिन के रन तीन गुना ज़्यादा हैं। उनका अनुभव और निरंतरता किसी और के पास नहीं।”

मैक्सवेल की फाइनल वनडे XI

सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), शेन वॉटसन, ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा, जसप्रीत बुमराह, अनिल कुंबले।