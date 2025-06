लीड्स : सुनील गावस्कर और ऋषभ पंत ने सोमवार को हेडिंग्ले में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के चौथे दिन सोशल मीडिया पर वायरल पलों को जारी रखा। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहली पारी में शानदार 134 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 118 रन बनाए और दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। वह इंग्लैंड में एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं।

पंत के प्रतिष्ठित कलाबाजी जश्न ने हाल के दिनों में काफी लोगों का ध्यान खींचा है, खासकर उनकी पहली पारी के शतक के बाद जब उन्होंने गुलाटी मारकर जश्न मनाया था। हालांकि, उप-कप्तान ने अपना आठवां टेस्ट शतक पूरा करने के बाद वैसा नहीं किया। गावस्कर ने पंत से गुलाटी मारकर जश्न मनाने को कहा। लेकिन पंत ने उन्हें रिप्लाई करते हुए इशारों में अलगी बार ऐसा करने को कहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

