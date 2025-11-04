नई दिल्ली: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की लोकप्रियता आसमान छू रही है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीतने के बाद इन खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल देखा गया है। खासकर जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंधाना की डिमांड में भारी इज़ाफा हुआ है।

जेमिमा रॉड्रिग्स की बढ़ी कीमत — 75 लाख से 1.5 करोड़ तक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रनों की यादगार पारी खेलने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स की लोकप्रियता अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जेमिमा की एंडोर्समेंट फीस अब 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपये प्रति ब्रांड हो गई है।उन्हें मैनेज करने वाली एजेंसी JSW Sports के चीफ कमर्शियल ऑफिसर करण यादव ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खत्म होते ही हमारे पास 10–12 अलग-अलग कैटेगरी के ब्रांड्स से नए ऑफर्स आने लगे। मांग पहले से कहीं ज्यादा है।'

स्मृति मंधाना बनीं ब्रांड की पहली पसंद

टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पहले से ही महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी ब्रांड एंबेसडर हैं। वो इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर, Nike, Hyundai, Herbalife, SBI, Gulf Oil, और PNB MetLife जैसे 16 प्रमुख ब्रांड्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्ल्ड कप जीत के बाद उनकी फीस भी 1.5 से 2 करोड़ रुपये प्रति ब्रांड तक पहुंच गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ल्ड कप जीत ने न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट को नया आत्मविश्वास दिया है, बल्कि यह स्पॉन्सरशिप और निवेश के नए युग की शुरुआत भी है।