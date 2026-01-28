मुंबई (महाराष्ट्र) : भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के हिस्से के रूप में मैचों में भारत के पहले बल्लेबाजी करने के महत्व पर जोर दिया है, साथ ही सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I के महत्व को भी रेखांकित किया है। जियोस्टार विशेषज्ञ के रूप में 'गेम प्लान' पर बोलते हुए पार्थिव ने बताया कि विश्व कप के दौरान बड़े मैचों में ओस कैसे निर्णायक भूमिका निभा सकती है, जिसकी सह-मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे।

पार्थिव ने कहा, 'भारतीय बल्लेबाज जिस तरह के फॉर्म में हैं; हम आसानी से बोर्ड पर 300 रन का स्कोर बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत एक अलग कारण से पहले बल्लेबाजी करे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 मैच में अगर भारत टॉस हार जाता है, तो ओस एक कारक हो सकती है। भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमने पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली है और इस फॉर्मेट में हावी हैं। अब बिना ज्यादा आत्मविश्वास के दुनिया को यह दिखाने का समय है कि हम टी20 विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ सेमीफाइनल या फाइनल में बड़े मैचों के लिए तैयार हैं।'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'ओस एक बड़ी भूमिका निभाएगी, और यह एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे भारत कोई मैच हार सकता है। भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया को दिखाओ कि हम इस फॉर्मेट के राजा हैं और जब हम टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करना चुनें।' भारत ने पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में 3-0 की शानदार बढ़त के साथ जीत हासिल कर ली है और शेष मैचों में मजबूत फॉर्म में है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में, मेन इन ब्लू ने 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद से कोई T20I सीरीज नहीं हारी है।

पार्थिव ने यह भी बताया कि चौथा T20I संजू सैमसन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप में निरंतरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ यह चौथा T20I मैच संजू सैमसन के लिए बहुत बड़ा मैच है, अगर उन्हें मौका मिलता है। उन्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। इसका मुख्य कारण भारतीय टीम में मौजूद टैलेंट है। आप वर्ल्ड कप में यह सोचकर नहीं जाना चाहेंगे कि आपका ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है।'

उन्होंने कहा, 'आप चाहेंगे कि आपके टॉप तीन या टॉप चार खिलाड़ी फॉर्म में हों और अगर कोई फॉर्म में नहीं है, तो आपके मन में हमेशा यह ख्याल आता है कि यह टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है और जिन्हें मौके दिए गए हैं, वे अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमें आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को हटाकर फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, खासकर T20 वर्ल्ड कप में। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए, संजू को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उन्हें क्रीज पर सेट होने के लिए समय लेना चाहिए, अभिषेक शर्मा को आक्रामक खेलने देना चाहिए और जब सैमसन को लगे कि हां, यह आक्रामक खेलने का सही समय है, तो वह अपने शॉट्स खेलना शुरू कर सकते हैं।'

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A में नामीबिया, नीदरलैंड्स, USA और कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ रखा गया है। डिफेंडिंग चैंपियन 7 फरवरी को USA के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद 15 फरवरी को पाकिस्तान का सामना करेंगे ग्रुप मैच नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी खेले जाएंगे। टूर्नामेंट से पहले भारत ने मौजूदा सीरीज में अपना दबदबा जारी रखा जिसमें अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी में T20I इतिहास में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाकर सुर्खियां बटोरीं।