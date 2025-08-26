स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान आई मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है और दोहराया है कि एमएस धोनी उन्हें पसंद नहीं करते थे। जुलाई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले तिवारी का मानना ​​है कि तत्कालीन कप्तान एमएस धोनी की अगुवाई वाली टीम प्रबंधन से उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और उनके अच्छे ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण उन्हें भारत के लिए खेलने के और मौके मिल सकते थे।

तिवारी ने कहा, 'हर कोई एमएस को पसंद करता है और जाहिर है कि उन्होंने समय के साथ अपनी नेतृत्व क्षमता से यह साबित भी किया है, और मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी नेतृत्व क्षमताएं बहुत अच्छी थीं। लेकिन मेरे मामले में मुझे नहीं पता। आपके सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें वह सचमुच पसंद करते थे और जिनका उन्होंने पूरा समर्थन किया था। बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई आगे आकर इस बारे में बात नहीं करता। इसलिए क्रिकेट में हर जगह एक बहुत ही गहरी पसंद और नापसंद होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे कोई पसंद नहीं है। शायद वह मुझे पसंद नहीं करते थे।'

तिवारी को धोनी के फैसले से बहुत बुरा लगा और उन्हें लगता है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें अपने कुछ समकालीन खिलाड़ियों जितना समर्थन और मौके नहीं मिले। उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि एमएस धोनी, डंकन फ्लेचर और चयनकर्ता ही इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो उस समय कोच, चयनकर्ताओं या कप्तान को फोन करके इस सवाल का जवाब दूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जब भी मैं एमएस धोनी से मिलूंगा, तो उनसे जरूर पूछूँगा कि शतक बनाने के बाद मुझे मौका न मिलने के मुख्य कारण क्या थे।'

तिवारी धोनी के नेतृत्व गुणों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि अगर उन्हें उस दौरान कुछ अन्य खिलाड़ियों जैसा समर्थन मिला होता, तो उनका करियर शायद बिल्कुल अलग दिशा में जाता। तिवारी ने कहा, 'कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो धोनी के अपने खिलाड़ियों के समर्थन के तरीके से अलग नजरिया रखते हैं। मेरे अनुभव में देखिए मैं सिर्फ अपना अनुभव साझा कर सकता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर उन्होंने सचमुच अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया होता, तो उन्होंने निश्चित रूप से मेरा भी समर्थन किया होता क्योंकि मैंने उस खास मैच में और काफी समय तक अच्छा प्रदर्शन किया था।'