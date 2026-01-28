स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को भारत के 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कड़ा संदेश दिया है कि अगर उनका टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से खेला, तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा।

मोहसिन नक़वी और विवादित बयान

PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी अक्सर राजनीति और क्रिकेट को मिलाकर विवादित बयान देते रहे हैं। उनका नवीनतम बयान तब आया जब उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकता है।

श्रीकांत की चेतावनी

भारत के पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि भारत T20 वर्ल्ड कप के मुख्य पसंदीदा हैं, खासकर जब यह टूर्नामेंट सबकॉन्टिनेंट में आयोजित हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर नक़वी जैसा इशारा कर रहे है तो टीम को भारत से खेलना नहीं चाहिए।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो में कहा, 'पिछले मैच में भारत ने 15 ओवर में 209 रन बनाए। इस मैच में 10 ओवर में 150 रन। ये देखकर कई टीमें कह सकती हैं 'नहीं, हम नहीं आएंगे। आप कप रख लो'। हे पाकिस्तान, मत आओ। तुम्हारे नकवी ने इसके बारे में बात की है – मत आओ। आपको मैदान में धुल झेलनी पड़ेगी। ये लड़के आपको कड़ी टक्कर देंगे। यही टी20 क्रिकेट की असली ताकत है।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह की प्रदर्शन क्षमता ने दुनिया की हर क्रिकेट टीम के लिए एक चेतावनी संदेश भेजा है।

पाकिस्तान की स्थिति और अंतिम फैसला

नक़वी के बयान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी बताया कि टीम को अभी तक सरकार से टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं मिली है।

नक़वी ने कहा: 'हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं और जो भी सरकार कहेगी, हम वही करेंगे। अगर वे नहीं चाहते कि हम वर्ल्ड कप में जाएं, तो हम उनका पालन करेंगे।'

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि नकवी के बयान और सरकार की मंजूरी का इंतजार पाकिस्तान की टीम की मानसिक तैयारी पर असर डाल सकता है। वहीं, भारतीय क्रिकेट समर्थक इसे टीम इंडिया के लिए एक प्रबल संकेत मान रहे हैं कि उपमहाद्वीप में हो रहे इस टूर्नामेंट में उनकी टीम दबदबा बनाए रखेगी।