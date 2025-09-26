हैदराबाद : बांग्लादेश के जमाल हुसैन को शुक्रवार को हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन (HGA) में भारी बारिश के कारण अंतिम राउंड रद्द होने के बाद 1 करोड़ रुपए की एनएसएल लक्स प्रेजेंट्स तेलंगाना गोलकोंडा मास्टर्स 2025 का विजेता घोषित किया गया। टूर्नामेंट का परिणाम 54 होल के बाद कुल स्कोर के आधार पर घोषित किया गया क्योंकि खराब मौसम के कारण चौथे राउंड में कोई खेल संभव नहीं था। जमाल हुसैन (61-62-64), जिन्होंने 54 होल के अपने 23-अंडर 187 के स्कोर की बदौलत तीसरे राउंड के बाद चार शॉट से बढ़त बनाई, ने इस तरह अपना छठा और पिछले साल नवंबर के बाद पहला खिताब जीता।

परिणामस्वरूप, ढाका के 40 वर्षीय खिलाड़ी ने 15 लाख रुपये की विजयी राशि प्राप्त की, जिससे वह 2025 पीजीटीआई ऑडर्र ऑफ मेरिट में 14वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गए। चंडीगढ़ के अक्षय शर्मा (62-64-65) ने तीन राउंड के बाद 19-अंडर 291 का कुल स्कोर बनाकर उपविजेता स्थान प्राप्त किया। अक्षय ने 10 लाख रुपये का चेक प्राप्त किया और पीजीटीआई की मेरिट सूची में 34वें स्थान से 21वें स्थान पर पहुंच गए। बेंगलुरू के खलिन जोशी (65-66-66) ने 13-अंडर 197 के कुल स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

दिल्ली के अर्जुन प्रसाद ने 11-अंडर 199 के कुल स्कोर के साथ छठा स्थान हासिल किया। इस प्रकार अर्जुन 69,71,599 रुपये की सीजन की कमाई के साथ पीजीटीआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बने रहे। चंडीगढ़ के युवराज संधू, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, पीजीटीआई की धन सूची में 88,67,200 रुपए की सीजन कमाई के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं।

हैदराबाद के विशेष शर्मा ने स्थानीय गोल्फरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पांच अंडर 205 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर रहे। जमाल हुसैन ने इस शानदार सप्ताह का समापन किया और शुरुआत से लेकर अंत तक तीनों राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जमाल, जिन्होंने टूर्नामेंट में अपने न्यूनतम स्कोर 61 के कारण पहले राउंड के बाद एक शॉट की बढ़त हासिल की थी, ने दूसरे राउंड में 62 के स्कोर के बाद हाफ-टाइम तक अपनी बढ़त को तीन शॉट तक बढ़ा दिया। इसके बाद हुसैन ने तीसरे राउंड में 64 का स्कोर बनाकर अपनी बढ़त को चार शॉट तक बढ़ा लिया। उन्होंने 54 होल में केवल एक बोगी गंवाई।

जमाल ने कहा, 'इस साल की शुरुआत में कुछ मौकों पर क़रीब पहुंचने के बाद, आखिरकार इस सीजन में जीत हासिल करके मैं बेहद खुश हूँ। मैं फाइनल राउंड खेलना चाहता था, लेकिन मौसम हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि, मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्राइविंग और पटिंग की बदौलत पूरे हफ़्ते लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। 61 के पहले राउंड ने मेरे लिए टूर्नामेंट की नींव रख दी।' 'मेरा अगला बड़ा लक्ष्य अगले महीने दिल्ली में होने वाली डीपी वल्डर् इंडिया चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करना और अपनी छाप छोड़ना है। मुझे लगता है कि उस इवेंट से पहले मेरी फ़ॉर्म अच्छी बन रही है।'