बर्लिन: जर्मनी ने सोमवार को ग्रुप ए के मुकाबले में स्लोवाकिया को 6-0 से हराकर 2026 FIFA विश्व कप के लिए अपनी क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर ली। मैच की शुरुआत से ही जर्मनी ने अपना दबदबा बनाए रखा और मेहमान टीम को उभरने का एक भी मौका नहीं दिया।

पहले हाफ में ही बढ़त मजबूत

जर्मनी को ग्रुप में शीर्ष स्थान पाने के लिए केवल एक अंक की आवश्यकता थी, लेकिन टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया। कप्तान जोशुआ किमिच के बेहतरीन क्रॉस पर निक वोल्टेमाडे ने शानदार हेडर से पहला गोल दागा। कुछ ही मिनट बाद सर्ज ग्नाब्री, एलेक्ज़ेंडर पावलोविच और लियोन गोरेट्ज़का के कॉम्बिनेशन प्ले ने दूसरा गोल दागकर बढ़त दोगुनी कर दी।

फ्लोरियन विट्र्ज़ का कमाल

मिडफील्डर फ्लोरियन विट्र्ज़ जर्मनी की रफ्तार को नियंत्रित करते हुए टीम के खेल का केंद्र बने रहे। उनके पास पर लेरॉय साने ने तीसरा गोल किया इसके बाद साने को मिला विट्र्ज़ का तेज क्रॉस, जिसे उन्होंने आसानी से गोल में तब्दील कर चौथा गोल कर दिया। स्लोवाकिया ने कुछ तीखे काउंटर-हमले जरूर किए, लेकिन जर्मन डिफेंस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया।

दूसरे हाफ में भी नहीं रुका हमला

ब्रेक के बाद भी जर्मनी ने अपने खेल में ढिलाई नहीं दिखाई। स्थानापन्न खिलाड़ी रिडल बाकू ने मैदान में आते ही शानदार गोल करते हुए स्कोर 5-0 कर दिया। अंत में 19 वर्षीय असन ओउएड्रागो ने लेरॉय साने के पास पर अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय गोल दागकर स्कोर 6-0 कर दिया। इस गोल ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

ग्रुप ए का चैंपियन बना जर्मनी

इस धमाकेदार जीत के बाद जर्मनी ग्रुप ए का विजेता बन गया है और दिसंबर में होने वाले विश्व कप ड्रॉ में वरीयता प्राप्त टीमों में शामिल होगा। स्लोवाकिया अब यूरोपीय प्लेऑफ के जरिए विश्व कप में जगह बनाने की कोशिश करेगा।

2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें

मेजबान देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको

अफ्रीका: अल्जीरिया, केप वर्डे, मिस्र, घाना, कोट डी आइवर, मोरक्को, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया

एशिया: ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, उज़्बेकिस्तान

यूरोप: क्रोएशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल,

ओशिनिया: न्यूज़ीलैंड

दक्षिण अमेरिका: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, उरुग्वे।