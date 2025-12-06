स्पोर्ट्स डेस्क: 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऐतिहासिक 48 टीमों वाला नया फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित होगा, जिसमें कई रोमांचक ग्रुप और हाई-वोल्टेज मुकाबले तय हुए हैं। जॉन एफ. केनेडी सेंटर में हुए ड्रॉ के बाद फुटबॉल जगत में जोश चरम पर है।

एम्बापे–हालांड आमने-सामने

मेसी–रोनाल्डो के दौर के बाद अब किलियन एम्बापे और एरलिंग हालांड फुटबॉल के सुपरस्टार हैं। ड्रॉ के अनुसार फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगल को एक ही ग्रुप-ग्रुप I में रखा गया है। चौथी टीम यूरोपीय प्ले-ऑफ (यूक्रेन, स्वीडन, पोलैंड, अल्बानिया) से आएगी, जिससे यह “ग्रुप ऑफ डेथ” बन गया है।

मोरक्को–ब्राज़ील की टक्कर

पिछले विश्व कप की सरप्राइज टीम मोरक्को इस बार ब्राज़ील के साथ ग्रुप C में है। स्कॉटलैंड और हैती भी इसी ग्रुप में शामिल हैं, जिससे यह मुकाबले और भी दिलचस्प होंगे।

इंग्लैंड–क्रोएशिया दावेदार

ग्रुप L में इंग्लैंड और क्रोएशिया को रखा गया है, जिन्हें खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पनामा और घाना के लिए यह ग्रुप बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।

टूर्नामेंट ओपनर

उद्घाटन मुकाबला मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैक्सिको में होगा। ग्रुप A में इनके साथ दक्षिण कोरिया और यूरो प्ले-ऑफ D का विजेता भी शामिल होगा।

2026 विश्व कप के सभी ग्रुप्स (कंटेंट में वर्णन)

ग्रुप A में मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय प्ले-ऑफ D का विजेता शामिल हैं।

ग्रुप B में कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, कतर और यूरो प्ले-ऑफ A का विजेता मौजूद होगा।

ग्रुप C में ब्राज़ील, मोरक्को, स्कॉटलैंड और हैती की टीमें भिड़ेंगी।

ग्रुप D में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे और यूरो प्ले-ऑफ C का विजेता है।

ग्रुप E में जर्मनी, कुराकाओ, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर शामिल हैं।

ग्रुप F में नीदरलैंड, जापान, ट्यूनीशिया और यूरो प्ले-ऑफ B का विजेता होगा।

ग्रुप G में बेल्जियम, ईरान, मिस्र और न्यूज़ीलैंड की टीमें हैं।

ग्रुप H में स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब और केप वर्डे शामिल हैं।

ग्रुप I में फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे और फीफा प्ले-ऑफ विजेता जगह बनाएंगे।

ग्रुप J में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया और जॉर्डन की टीमें होंगी।

ग्रुप K में पुर्तगाल, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और फीफा प्ले-ऑफ का विजेता शामिल होगा।

ग्रुप L में इंग्लैंड, क्रोएशिया, पनामा और घाना आमने-सामने होंगे।

