स्पोर्ट्स डेस्क : SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) के कप्तान फाफ डु प्लेसिस 10 जनवरी को MI केप टाउन के खिलाफ मैच के दौरान अंगूठे में चोट लगने के कारण SA20 सीजन के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की है कि डु प्लेसिस के दाहिने अंगूठे का लिगामेंट फट गया है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होगी। इससे इस झटके से उनके आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि उनके ठीक होने का समय अभी साफ नहीं हुआ है।

टीम ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हमारा सारा प्यार आपके साथ है, कप्तान। फाफ डु प्लेसिस दाहिने अंगूठे का लिगामेंट फटने के कारण SA20 सीजन के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।' अपने कप्तान को खोने के बावजूद जोबर्ग सुपर किंग्स टूर्नामेंट में अच्छी स्थिति में है। वे फिलहाल SA20 पॉइंट्स टेबल में 17 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं, उन्होंने अब तक अपने पांच में से तीन मैच जीते हैं। टीम को अब अपने लीडर के बिना लीग के आखिरी दौर में अपनी लय बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

इस 41 वर्षीय ने SA20 की 5 पारियों में 27.00 की औसत और 151.68 के शानदार स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए। हालांकि उनके रन मामूली थे, लेकिन उनके अनुभव और लीडरशिप ने टीम को अहम पलों में गाइड करने में अहम भूमिका निभाई। अभी तक JSK ने डु प्लेसिस की जगह किसी खिलाड़ी की घोषणा नहीं की है और यह भी साफ नहीं है कि बाकी मैचों के लिए कप्तानी कौन संभालेगा।