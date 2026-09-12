बर्मिघम: इंग्लैंड ने बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने चौथे दिन सिर्फ 24.2 ओवर में हासिल कर लिया। जो रूट ने नाबाद 62 और जॉर्डन कॉक्स ने नाबाद 59 रन बनाकर टीम को आसान जीत दिलाई।

इंग्लैंड ने दो साल बाद किया टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से सीरीज अपने नाम की। यह टेस्ट क्रिकेट में दो साल से ज्यादा समय बाद इंग्लैंड का पहला सीरीज क्लीन स्वीप है। मेजबान टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों के बावजूद धैर्य बनाए रखा और मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया।

पहली पारी में पाकिस्तान 133 रन पर ढेर

मुकाबले की पहली पारी में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 133 रन बना सकी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने चार विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने भी तीन-तीन विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया।

इंग्लैंड ने बनाई 320 रन की बढ़त

पाकिस्तान की पहली पारी के जवाब में इंग्लैंड ने 453 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 75 रन की अहम पारी खेली। इसके अलावा डैन लॉरेंस, जेमी स्मिथ, एमिलियो गे और ओली रॉबिन्सन ने भी उपयोगी योगदान दिया। इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 320 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

दूसरी पारी में पाकिस्तान की शानदार वापसी

पहली पारी में कमजोर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में जोरदार वापसी की। कप्तान शान मसूद ने 95, बाबर आजम ने 76 और अज़ान अवैस ने 59 रन बनाए। इन पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने चुनौती पेश की।

रज़ाउल्लाह और मोहम्मद अब्बास ने बदला मैच का रुख

पाकिस्तान की पारी का सबसे बड़ा आकर्षण 21 वर्षीय डेब्यूटेंट रज़ाउल्लाह रहे। उन्होंने नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 63 गेंदों में 81 रन बनाए। उनकी पारी में नौ शानदार छक्के शामिल रहे।

रज़ाउल्लाह ने मोहम्मद अब्बास के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए 121 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अब्बास ने 42 रन बनाए। इस साझेदारी के कारण पाकिस्तान की टीम 449 रन तक पहुंची और इंग्लैंड को चौथे दिन जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य मिला।

इंग्लैंड की शुरुआत रही खराब

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बेन डकेट और एमिलियो गे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने मोर्चा संभाला और इंग्लैंड को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।

रूट और कॉक्स ने दिलाई आसान जीत

जो रूट ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 62 रन बनाए, जबकि जॉर्डन कॉक्स ने नाबाद 59 रन की पारी खेली। दोनों ने शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड को 24.2 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

पाकिस्तान की जीत की आखिरी उम्मीद उस समय भी टूट गई, जब मोहम्मद अली की गेंद पर जो रूट का कैच जैसा मौका बना, लेकिन गेंद नो-बॉल निकली। जीवनदान मिलने के बाद रूट ने कॉक्स के साथ मिलकर इंग्लैंड को 8 विकेट से जीत दिला दी।

मैच का नतीजा

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराया।

इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम की।