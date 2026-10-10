नई दिल्ली: क्रिकेट फैंस के लिए दिवाली का त्योहार इस बार और भी खास होने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की युवा टीमें 8 नवंबर को क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होंगी। एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2026 में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच यह मुकाबला दिवाली के दिन खेला जाएगा। ओमान में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत की नजर खिताब जीतने पर होगी, जबकि पाकिस्तान भी अपनी पिछली सफलता को दोहराने की कोशिश करेगा।

दिवाली पर भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। इस बार दोनों देशों की अंडर-19 टीमें 8 नवंबर को एशिया कप के ग्रुप स्टेज में भिड़ेंगी। दिवाली के दिन होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खास उत्साह रहने की उम्मीद है। दोनों टीमों के युवा खिलाड़ियों के पास बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका होगा।

ओमान में खेला जाएगा अंडर-19 एशिया कप 2026

एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2026 का आयोजन 5 से 14 नवंबर तक ओमान में किया जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मस्कट के अल अमरात स्थित ओमान क्रिकेट अकादमी के दो मैदानों पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता 50 ओवर के प्रारूप में आयोजित होगी। इसमें एशिया की आठ टीमें हिस्सा लेंगी और सभी की नजरें महाद्वीपीय खिताब पर होंगी।

आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया

टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली आठ टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और नेपाल शामिल हैं। वहीं, ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया को जगह मिली है। ग्रुप चरण में हर टीम अपने ग्रुप की बाकी तीन टीमों से भिड़ेगी, जिसके बाद अंक तालिका के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला होगा।

भारत का पूरा शेड्यूल, नेपाल और यूएई से भी मुकाबला

भारतीय अंडर-19 टीम अपने अभियान की शुरुआत 6 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी। इसके बाद 8 नवंबर को उसका सामना पाकिस्तान से होगा, जबकि 10 नवंबर को भारत और यूएई की टीमें आमने-सामने होंगी। ये तीनों मुकाबले ग्रुप ए का हिस्सा होंगे। भारतीय टीम की कोशिश शुरुआती मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की होगी।

कब होंगे सेमीफाइनल और फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप चरण के बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को आयोजित होगा। फाइनल में जगह बनाने वाली दोनों टीमें एशिया की चैंपियन बनने के लिए भिड़ेंगी। हालांकि, सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचने के लिए सभी टीमों को ग्रुप चरण में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

पिछली बार पाकिस्तान ने भारत को दी थी करारी शिकस्त

पिछले संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347/8 रन बनाए थे, जिसमें समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रन की शानदार पारी खेली थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 156 रन पर सिमट गई थी। इस बार भारत की युवा टीम के पास पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने और पिछले नतीजे का जवाब देने का मौका होगा।

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर रहेंगी सबकी नजरें

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 मुकाबला सिर्फ ग्रुप स्टेज का मैच नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता साबित करने का बड़ा अवसर भी होगा। भारतीय टीम मजबूत प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेगी, जबकि पाकिस्तान अपनी पिछली खिताबी सफलता से आत्मविश्वास हासिल करेगा। दिवाली के दिन होने वाला यह मुकाबला फैंस के लिए टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मैचों में से एक रहने की उम्मीद है।