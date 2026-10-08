नई दिल्ली: एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत के हाथों मिली हार का दर्द पाकिस्तान के बल्लेबाज हसन नवाज के मन से अभी पूरी तरह नहीं निकला है। भारत ने जापान में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नवाज ने इस हार के लिए टीम की छोटी-छोटी गलतियों को जिम्मेदार ठहराया।

96 रन बनाने के बावजूद नहीं दिला सके जीत

हसन नवाज ने फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 96 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी यह कोशिश पाकिस्तान को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए काफी नहीं रही। मैच के बाद उन्होंने माना कि टीम ने लक्ष्य का पीछा करते समय कुछ अहम गलतियां कीं, जिसका खामियाजा उसे हार के रूप में भुगतना पड़ा। 'मैं अब भी फाइनल नहीं जीत पाने को लेकर निराश और आहत हूं। हमने छोटी-छोटी गलतियां कीं और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी।'

भारत जैसी नंबर-1 टीम के खिलाफ था बड़ा मुकाबला

नवाज ने कहा कि भारत जैसी मजबूत और नंबर-1 टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने अपनी पारी को लेकर संतोष जताया, लेकिन फाइनल हारने को निराशाजनक बताया। नवाज का मानना था कि पाकिस्तान के पास मुकाबला जीतने का अच्छा मौका था और वह टीम की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे।

'मैं अपने रनों से संतुष्ट हूं, लेकिन फाइनल हारना निराशाजनक था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि हम यह मैच जीत सकते हैं। मैं मैच की स्थिति के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहा था और मुझे पता था कि अंत में भारत के पास एक गेंदबाज कम था तथा बुमराह का सिर्फ एक ओवर बाकी था। लेकिन मुझे लगता है कि रन चेज में हमने कुछ गलतियां कीं और मैच गंवा दिया।'

वापसी के बाद भारत के खिलाफ अच्छी पारी से खुश

नवाज के लिए यह प्रदर्शन व्यक्तिगत रूप से भी काफी खास रहा। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने वापसी की और भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले में 96 रन की पारी खेली। उन्होंने कहा कि वापसी के बाद इस तरह की पारी खेलना उनके लिए संतोषजनक अनुभव रहा। 'पाकिस्तान के लिए वापसी करने के बाद भारत के खिलाफ अच्छी पारी खेलना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी संतोषजनक था।'

भारत के खिलाफ खिलाड़ियों ने हमेशा दिया है अपना सर्वश्रेष्ठ

नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत के खिलाफ मुकाबलों में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्होंने माना कि फाइनल अब बीत चुका है और टीम को आगे बढ़ना होगा। उनके मुताबिक भारत को हराने के लिए गलतियों से सीखना और अपनी कमियों में सुधार करना जरूरी है। 'मुझे लगता है कि फाइनल अब खत्म हो चुका है और क्रिकेट व मुकाबले आगे भी चलते रहेंगे। हमसे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन अगर हमें उन्हें हराना है तो अपनी गलतियों से सीखना होगा और बेहतर बनना होगा।'

ग्रासरूट क्रिकेट से खुद को किया मजबूत

हसन नवाज ने बताया कि वह अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए लगातार ग्रासरूट स्तर की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका मानना है कि घरेलू और निचले स्तर के मुकाबलों में अलग-अलग तरह के गेंदबाजों और पिचों का सामना करने से बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होता है। 'मुझे लगता है कि इन मुकाबलों में आपको मिलने वाले गेंदबाज और पिचें आपको मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद करती हैं। जब आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतर परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।'

2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा था T20I शतक

हसन नवाज ने 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I शतक लगाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में एक प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज के तौर पर देखा गया। अब वापसी के बाद एशियन गेम्स फाइनल में 96 रन की पारी ने एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी क्षमता की ओर ध्यान खींचा है।

अब श्रीलंका और इंग्लैंड सीरीज पर नजर

नवाज ने कहा कि वह भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आगे की सोच नहीं रहे हैं और फिलहाल अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज में श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। नवाज इन सीरीज में अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए टीम में अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। 'आपके पास एक योजना होती है और आपको उसी पर कायम रहना होता है। उतार-चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं।'