स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के खिलाफ दो विकेट से करीबी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। स्पोर्ट्स शो Tapmad पर पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज और पूर्व कोच सकलैन मुश्ताक के बीच लाइव टीवी पर तीखी बहस देखने को मिली। बहस का केंद्र रहे ऑलराउंडर Mohammad Nawaz, जिनकी भूमिका को लेकर दोनों दिग्गज आमने-सामने आ गए।

टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नाज़ुक स्थिति

T20 World Cup 2026 के सुपर-8 चरण में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। दो मैचों में सिर्फ एक अंक के साथ टीम बाहर होने की कगार पर खड़ी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश में धुल गया, जबकि इंग्लैंड से मिली हार ने समीकरण और मुश्किल कर दिए हैं।

पल्लेकेले में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने दो स्पिन ऑलराउंडर – नवाज़ और Shadab Khan – को खिलाया। दोनों ने मिलकर 57 रन खर्च किए, लेकिन किसी को भी पूरे चार ओवर नहीं दिए गए। यहीं से सवाल उठा – क्या ये खिलाड़ी असली मैच विनर हैं या सिर्फ ‘फिलर’?

LIVE टीवी पर तीखी बहस

सकलैन मुश्ताक ने टीम में मल्टी-स्किल खिलाड़ियों की अहमियत बताई, लेकिन हफीज ने सीधे सवाल दाग दिए:

हफीज: क्या नवाज़ बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर हैं या गेंदबाज़ी ऑलराउंडर?

सकलैन: वो दोनों में अच्छे हैं।

हफीज: फिर उन्हें नंबर-5 पर क्यों नहीं खिलाते?

सकलैन: मैंने कोच रहते हुए उन्हें नंबर-5 पर खिलाया है, उनमें क्षमता है।

हफीज: मेरा प्राथमिक काम बल्लेबाज़ी था। नवाज़ का क्या है? अगर वह अपनी मुख्य भूमिका नहीं निभा पा रहे तो हमें ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए।

इस तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

नवाज़ के आंकड़े क्या कहते हैं?

आलोचना के बावजूद नवाज़ का प्रदर्शन पूरी तरह खराब नहीं रहा है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 पारियों में 6 विकेट लिए हैं और 7.5 की इकोनॉमी से गेंदबाज़ी की है।

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट झटके और पाकिस्तान को वापसी दिलाई। आखिरी ओवर में समीकरण 6 गेंदों में 3 रन का रह गया था, लेकिन Jofra Archer ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया।

रणनीति पर गहरा मतभेद

यह विवाद सिर्फ नवाज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की सोच को उजागर करता है। सकलैन का मानना है कि मल्टी-स्किल खिलाड़ी टीम को संतुलन देते हैं। हफीज ‘स्पेशलिस्ट मॉडल’ के पक्षधर हैं, जहां हर खिलाड़ी की स्पष्ट प्राथमिक भूमिका हो। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए श्रीलंका पर बड़ी जीत और न्यूजीलैंड की हार की दुआ करनी होगी। ऐसे में यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है।