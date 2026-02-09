स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अनुभव, ताकत और सही रणनीति किसी भी टीम को खतरनाक बना सकती है। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर इयान बिशप का मानना है कि इंग्लैंड इन्हीं खूबियों के चलते बाकी टीमों के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने इंग्लैंड की विस्फोटक बल्लेबाजी, संतुलित गेंदबाजी और आधुनिक T20 अप्रोच की तारीफ की है। बिशप के मुताबिक, इंग्लैंड की टीम ऐसे क्षेत्रों में रन बना रही है, जहां पारंपरिक टीमें अभी भी सहज नहीं हैं।

इयान बिशप को क्यों डराती है इंग्लैंड की टीम

जियोस्टार के शो द एक्सपर्ट्स व्यू में बात करते हुए इयान बिशप ने साफ कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीमें उन्हें डराती हैं। उनका मानना है कि इंग्लैंड के पास जबरदस्त पावर-हिटिंग क्षमता है और उनकी बल्लेबाजी फिलॉसफी साफ तौर पर बाउंड्री और छक्कों पर आधारित है। हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी इस सोच का बेहतरीन उदाहरण हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में ला सकते हैं।

अनुभव और पावर का अनोखा कॉम्बिनेशन

बिशप ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट का ज़िक्र करते हुए कहा कि अनुभव आज भी बहुत मायने रखता है। इंग्लैंड की टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। आदिल राशिद जैसे अनुभवी गेंदबाज़ आज भी प्रभावी हैं, वहीं जैकब बेथेल जैसे युवा खिलाड़ी नई सोच और निडर अंदाज़ लेकर आ रहे हैं। यही संतुलन इंग्लैंड को खास बनाता है।

गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर की अहमियत

इयान बिशप ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भी रोशनी डाली। उनके मुताबिक, जोफ्रा आर्चर की वापसी से इंग्लैंड के अटैक में ज़रूरी धार आएगी। तेज़ रफ्तार, उछाल और सटीक यॉर्कर डालने की उनकी क्षमता बड़े मैचों में निर्णायक साबित हो सकती है। इसके अलावा, सैम करन और लियाम डॉसन जैसे ऑलराउंडर टीम को अतिरिक्त संतुलन देते हैं।

नेपाल के खिलाफ मैच में दिखी इंग्लैंड की ताकत

8 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने नेपाल को चार रन से हराकर अपनी मजबूती दिखाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 184 रन बनाए। जैकब बेथेल (55 रन) और कप्तान हैरी ब्रूक (53 रन) के बीच चौथे विकेट के लिए 71 रन की अहम साझेदारी हुई। इसके बाद जैक की नाबाद 39 रनों की तेज़ पारी ने स्कोर को और मज़बूत किया।

दबाव में भी संभली इंग्लैंड की गेंदबाजी

185 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने शानदार टक्कर दी। रोहित पौडेल और दीपेंद्र सिंह ऐरी की साझेदारी ने इंग्लैंड को परेशान कर दिया था, लेकिन अहम मौकों पर इंग्लिश गेंदबाजों ने विकेट लेकर मैच पलट दिया। सैम करन और लियाम डॉसन ने मध्य ओवरों में नियंत्रण दिखाया, जिससे नेपाल लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गया।

