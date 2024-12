वेलिंगटन: इंग्लैंड के तेज गेंदबाद गस एटकिंसन (Gus Atkinson) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के मैदान पर चल रहे टेस्ट मुकाबले में हैट्रिक ले ली है। वह टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के 15वें और दुनिया के 46वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने नाथन स्मिथ, मैट हेनरी और टिम साउदी को आउट कर यह उपलब्धि अपने नाम की। वह पिछले 7 वर्षों बाद इंग्लैंड के लिए टेस्ट हैट्रिक ली है। उनसे पहले मोईन अली ने 2017 में ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक ली थी। सबसे खास बात यह है कि वेलिंगटन के मैदान पर वह हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं।

हैट्रिक जमाने के बाद गस एटकिंसन ने कहा कि यह (हमारी योजनाएं) सुबह अच्छी तरह से काम कर गई और बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। हैट्रिक लेने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इसे हासिल करना अच्छा रहा। हम उन्हें छोटी गेंदों से सेट करना चाहते थे और फिर यॉर्कर के लिए जाना चाहते थे। कल मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है। वास्तव में निश्चित नहीं हूं कि योजनाएं क्या हैं। हम कल देखेंगे और स्थितियों का आकलन करेंगे। हम सामान्य योजनाओं पर कायम रहेंगे और बल्लेबाजों को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। मुझे यहां तक याद है कि आखिरी में मैंने यह (हैट्रिक) तब ली थी जब में स्कूल में पढ़ता था।

