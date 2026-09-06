नई दिल्ली: आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर अर्लीन केली ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ वॉर्सेस्टर में मुकाबले के बाद उन्होंने अपने करीब साढ़े चार साल लंबे इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया। 32 वर्षीय केली मूल रूप से न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं और 2022 में आयरिश पासपोर्ट हासिल करने के बाद आयरलैंड आई थीं।

घरेलू क्रिकेट से इंटरनेशनल टीम तक का सफर

अर्लीन केली शुरुआत में घरेलू क्रिकेट का अनुभव लेने के लिए आयरलैंड पहुंची थीं। हालांकि, उनके प्रदर्शन ने जल्द ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। केली ने घरेलू क्रिकेट में अपने शुरुआती दौर में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 रन बनाए और 3/35 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके कुछ ही सप्ताह बाद उन्हें आयरलैंड की टीम में जगह मिल गई।

डेब्यू मैच में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया धमाका

केली ने 3 जून 2022 को पेमब्रोक क्रिकेट क्लब में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आयरलैंड के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने 2/25 का शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच में आयरलैंड ने उस समय की वर्ल्ड कप रनर-अप दक्षिण अफ्रीका को 10 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद केली आयरलैंड की टीम का लगातार अहम हिस्सा बन गईं।

117 में से 110 मैचों में किया आयरलैंड का प्रतिनिधित्व

इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के बाद केली ने अपनी निरंतरता और भरोसेमंद प्रदर्शन से टीम में खास जगह बनाई। उन्होंने डेब्यू के बाद से आयरलैंड महिला टीम के 117 में से 110 मुकाबलों में हिस्सा लिया। मीडियम पेस स्विंग गेंदबाज के तौर पर अपनी सटीक लाइन-लेंथ और निरंतरता के लिए पहचानी जाने वाली केली आयरलैंड की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहीं।

आयरलैंड की तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

अर्लीन केली अपने इंटरनेशनल करियर का अंत आयरलैंड की तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज के रूप में कर रही हैं। उनसे आगे इस सूची में इसोबेल जॉयस और लॉरा डेलानी हैं। उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/12 रहा, जो उन्होंने 2023 में नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हासिल किया था।

2023 रहा केली के करियर का खास साल

2023 में केली को उनके शानदार प्रदर्शन का बड़ा इनाम भी मिला। उन्हें Irish Cricket International Women's Player of the Year चुना गया। इसके अलावा अगस्त 2023 के लिए उन्हें ICC International Women's Player of the Month का अवॉर्ड भी मिला। यह साल उनके इंटरनेशनल करियर के सबसे यादगार दौर में से एक रहा।

संन्यास पर अर्लीन केली ने क्या कहा?

अपने फैसले पर अर्लीन केली ने कहा: 'पिछले साढ़े चार सालों में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है। मैं मैदान के अंदर और बाहर कई शानदार यादें बनाने के लिए भाग्यशाली रही हूं। हालांकि, अब मुझे लगता है कि क्रिकेट से दूरी बनाने और न्यूजीलैंड वापस जाकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहने का सही समय आ गया है।' उन्होंने आयरलैंड क्रिकेट, कोचिंग स्टाफ और अपनी टीम की साथी खिलाड़ियों का भी शुक्रिया अदा किया।

केली ने कहा: 'मैं क्रिकेट आयरलैंड, जिन कोचों के साथ मैंने काम किया और सबसे महत्वपूर्ण अपनी टीम की साथी खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने मुझे खुले दिल से अपनाया और मुझे खुद को उसी तरह रहने का मौका दिया। इस खास ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास रहा।'

उन्होंने आगे कहा: 'मुझे पता है कि यह टीम आने वाले समय में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम है। मैं अब बाउंड्री बोर्ड के दूसरी तरफ से टीम को फॉलो और सपोर्ट करती रहूंगी।'

मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू मैच से लेकर आयरलैंड की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल होने तक अर्लीन केली का सफर बेहद खास रहा। अब इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्सेस्टर में मुकाबले के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। केली न्यूजीलैंड लौटकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती हैं।