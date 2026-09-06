नई दिल्ली : साउथ जोन के खिलाफ रविवार को दिलीप ट्रॉफी फाइनल की पहली पारी में ईस्ट जोन के ओपनर वैभव सूर्यवंशी एक और अर्धशतक बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन 44 रन पर आउट हो गए। आउट होने से पहले सूर्यवंशी और साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा के बीच एक छोटी सी घटना हुई, जिसमें तिलक ने 15 साल के बल्लेबाज को स्लेज किया। स्लेजिंग की घटना के कुछ ही देर बाद सूर्यवंशी को चामा वी मिलिंद ने आउट कर दिया।

सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की और भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की भी जमकर धुनाई की। सामने आए एक वीडियो में तिलक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'क्या यार ये वाइस-कैप्टन?' हालांकि, स्लेजिंग की कोशिश बहुत गंभीर नहीं लग रही थी, क्योंकि घटना के कुछ ही देर बाद दोनों को हंसते हुए देखा गया। फिर भी, इंटरनेट पर फैन्स तिलक के किशोर वैभव के खिलाफ ऐसी रणनीति अपनाने से खुश नहीं थे।

Tilak Verma vs Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/YIDfgF0qps — Ishan's Fan (@Ishanworld32) September 6, 2026

जहां सूर्यवंशी अर्धशतक से चूक गए, वहीं उनके ओपनिंग पार्टनर अभिमन्यु ईश्वरन शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने 86 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 72 रन बनाए। सूर्यवंशी ने भी आउट होने से पहले 5 चौके और एक छक्का लगाया। ऐसा लगा कि ईश्वरन बीच में सूर्यवंशी के स्ट्रोक प्ले से प्रभावित हुए और 72 रन पर रन आउट होने से पहले उन्होंने भी आक्रामक अंदाज अपनाया।

इससे पहले सेमीफाइनल में सूर्यवंशी ने दिलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बनकर 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। वह शतक बनाने के भी करीब पहुंच गए थे, लेकिन 81 गेंदों में 92 रन पर आउट हो गए। सेमीफाइनल की दूसरी पारी में उन्होंने 42 गेंदों में 40 रन बनाए। इस किशोर बल्लेबाज के पास अभी भी चल रही दिलीप ट्रॉफी फाइनल में बड़ी पारी खेलने का एक और मौका है। जहां ईस्ट जोन ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की है, वहीं मैच खत्म होने में अभी कुछ दिन का खेल बाकी है।