न्यूयॉर्क : अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरूंडोलो ने बड़ा उलटफेर करते हुए नौवीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को हराकर यूएस ओपन 2026 से बाहर कर दिया है। इस जीत के साथ ही सेरूंडोलो ने पहली बार यूएस ओपन के अंतिम-16 में जगह बना ली है।

आर्थर ऐश स्टेडियम में शनिवार को खेले गये मुकाबले में नौवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने यूएस ओपन में दो सेट की बढ़त गंवा दी और उन्हें तीसरे दौर में 24वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस्को सेरुंडोलो से 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 से चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा।

यह दूसरी बार है जब फ्रांसिस्को सेरूंडोलो अपने करियर में दो सेट से पिछड़ने के बाद कोई मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। पांच सेटों वाला यह मुकाबला तीन घंटे 39 मिनट तक चला। अब चौथे दौर में सेरूंडोलो का सामना बेल्जियम के युवा खिलाड़ी अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स से होगा, जिन्होंने फ्रांस के फ्लेवियो कोबोली को हराया है।