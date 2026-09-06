नई दिल्ली : पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज अतीक-उज-जमान ने पाकिस्तान पुरुष टीम की मौजूदा हालत पर गहरी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज के बीच में ही खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ में बदलाव और अफरा-तफरी के कारण टीम की हालत बहुत खराब हो गई है। लॉर्ड्स में 194 रनों की करारी हार के बाद तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 9 सितंबर से एजबेस्टन में शुरू होने वाले आखिरी मैच से पहले 7 खिलाड़ियों, हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को घर वापस भेजने का निर्णय लिया।

व्हाइट-बॉल कोच माइक हेसन और एशले नोफके ने रेड-बॉल कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल ली है, जबकि पूर्व कप्तान मिसबाह-उल-हक ने सिलेक्शन पैनल से इस्तीफा दे दिया और लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कंसल्टेंट का पद भी छोड़ दिया। तीसरे टेस्ट (जिसका सीरीज के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा) से ठीक पहले टीम में बड़े बदलाव के फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स ने इसकी कड़ी आलोचना की, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का प्रदर्शन सभी फॉर्मेट में तेजी से गिर रहा है।

अतीक-उज-जमान ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि खुर्रम शहजाद को क्यों हटाया गया या लीड्स टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर (अली उस्मान) को घर क्यों भेज दिया गया। अचानक, अब टी20 बॉलर्स को टेस्ट टीम में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि माइक हेसन के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं, और वे उन खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में ले आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे सच में बहुत दुख होता है क्योंकि भले ही मैं इंग्लैंड में रहता हूं, लेकिन दिल से मैं पाकिस्तानी हूं। मैंने अपने देश के लिए खेला है और मैं चाहता हूं कि वे बेहतर हों और अलग-अलग हालात में अच्छा प्रदर्शन करें। पाकिस्तान क्रिकेट अभी अपने सबसे निचले स्तर पर है।'

वह सीरीज के बीच में ही सरफराज और गुल को उनकी जिम्मेदारियों से हटाने पर भी हैरान थे। अतीक ने कहा, 'इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें चुना था, वही लोग अब उन्हें टीम से बाहर कर रहे हैं।' इसका मतलब है कि या तो आपने शुरू में ही गलती की, या फिर आप अभी गलती कर रहे हैं। देखिए, सरफराज अहमद और उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीते हैं। सरफराज ने अंडर-19 लेवल पर वर्ल्ड कप जीता और फिर नेशनल कप्तान के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वे सम्मान के हकदार हैं। अब, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच बनने से सहमत नहीं था क्योंकि उनके पास पहले से कोचिंग का अनुभव और क्वालिफ़िकेशन नहीं थी।'

उन्होंने कहा, 'मैंने उस नियुक्ति का समर्थन नहीं किया था। लेकिन एक बार जब आप उन्हें कोच बना देते हैं, तो आपको उनका साथ देना होगा। टेस्ट सीरीज के बीच में उनका अपमान करके और उन्हें घर भेजने से पहले उन्हें सही मौका दें। यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे सरफराज और उमर गुल के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर मैदान पर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, या अगर आपने ऐसी टीम नहीं चुनी है जो अच्छा प्रदर्शन कर सके, तो कोच क्या कर सकता है? देखते हैं अब माइक हेसन क्या करते हैं।'