स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप हाल ही में गोल्ड कोस्ट में नीलाम हुई। यह वही कैप थी जिसे ब्रैडमैन ने 1947-48 में भारत के खिलाफ खेली घरेलू टेस्ट सीरीज में पहना था और उन्होंने इसे भारतीय क्रिकेटर श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी को गिफ्ट किया था। सोहोनी के परिवार ने इसे 75 साल तक संभाल कर रखा और कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया।

नीलामी में लगी रिकॉर्ड कीमत

ब्रैडमैन की इस कैप के लिए 4.60 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 3 करोड़ रुपये की बोली लगी। 16.5% खरीदार प्रीमियम जोड़ने के बाद फाइनल रकम 535,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 3.40 करोड़ रुपये रही। यह किसी भी ब्रैडमैन की टोपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली है।

टोपी की खासियत

टोपी पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का कोट ऑफ आर्म्स उकेरा गया है और नीचे “1947-48” अंकित है। लॉयड्स ऑक्शंस ने इसे बेचा। मुख्य परिचालन अधिकारी ली हेम्स ने इसे क्रिकेट का हॉली ग्रेल करार दिया और बताया कि सोहोनी की आखिरी इच्छा थी कि यह कैप ऑस्ट्रेलिया में ही रहे।

खरीदारों की दिलचस्पी

नीलामी में ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्रिटेन के खरीदारों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। टोपी अब ऑस्ट्रेलिया के किसी प्रमुख संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी। टोपी के अंदर डॉन ब्रैडमैन और सोहोनी के नाम अंकित हैं।

1947-48 टेस्ट सीरीज की झलक

यह भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज ब्रैडमैन की आखिरी घरेलू टेस्ट सीरीज थी। इसके बाद उन्होंने 1948 में 99.94 के औसत के साथ क्रिकेट से संन्यास लिया। यह भारतीय टीम का स्वतंत्र भारत के बाद पहला विदेशी दौरा था, जिसमें लाला अमरनाथ की कप्तानी में पांच टेस्ट खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-0 से जीती, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा।