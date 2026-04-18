नई दिल्ली : अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने मैदान के बाहर एक खास पल का जश्न मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपने बेटे के जन्म की खबर दी और अपने नवजात बेटे का नाम ‘अजलान’ बताया।

इस घोषणा के साथ उन्होंने एक प्यारी सी तस्वीर और एक लकड़ी की तख्ती भी शेयर की जिस पर लिखा था, 'हैलो दुनिया, मेरा नाम अजलान खान है।' इससे इस खबर में एक बेहद अपनापन और प्यार झलक रहा था। अपनी खुशी जाहिर करते हुए राशिद ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरे नन्हे राजकुमार।'

उन्होंने अपने चाहने वालों से गुजारिश की कि वे उनके परिवार के लिए अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। इस पोस्ट पर देखते ही देखते साथी क्रिकेटरों और क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों के बधाई संदेश आने लगे। इससे पता चलता है कि इस खेल में राशिद को कितना प्यार और सम्मान मिलता है। इन खुशियों भरे पलों के बीच भी मैदान पर राशिद का जलवा कम नहीं हुआ। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के मैच में उन्होंने मैच का नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभाई।

कैमरन ग्रीन से मिली कड़ी चुनौती का सामना करते हुए (55 गेंदों में शानदार 79 रन) राशिद ने अपना संयम बनाए रखा और टीम को एक अहम सफलता दिलाई। उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को आउट कर दिया। यह पल मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ क्योंकि इसकी बदौलत KKR एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गई और आखिरकार 180 रन पर ही सिमट गई।

इस सफलता की नींव इससे पहले कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने रख दी थी। नई गेंद के साथ उनकी धारदार गेंदबाजी ने पावरप्ले के दौरान KKR को काफी मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि ग्रीन ने साझेदारियां बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन राशिद की आखिरी पलों की गेंदबाजी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि विरोधी टीम का स्कोर इतना न बढ़ जाए कि उसे हासिल करना मुश्किल हो जाए।

जवाब में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 86 रनों की शानदार पारी खेलकर लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने शुरुआत से ही मैच की लय तय कर दी और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। चौकों और बेहतरीन शॉट्स से सजी उनकी इस पारी ने टाइटंस को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि जोस बटलर ने आखिरी पलों में कुछ शानदार शॉट्स लगाकर टीम को पांच विकेट से जीत दिला दी। राशिद के लिए यह कई मायनों में एक यादगार मौका था, यह उनके निजी जीवन की एक बड़ी उपलब्धि भी थी और मैदान पर उनका एक शानदार योगदान भी।

