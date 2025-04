खेल डैस्क : कोलकाता के ईडन गार्डन में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी एक बार फिर से अपने सेलिब्रेशन आदतों के कारण चर्चा में आ गए। लखनऊ की ओर से ऑक्शन में 30 लाख रुपए में खरीदे गए राठी अब तक अपनी आदतों के कारण 50% मैच फीस का जुर्माना भुगत चुके हैं। लेकिन उनकी हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ राठी ने एक बार फिर से अपने सेलिब्रेशन स्टाइल से चर्चा बटोर ली। इस बार वह आऊट होने वाले क्रिकेटर के सामने पर्ची काटने की बजाय जमीन पर बैठकर पर्ची काटते दिखे। राठी की यह सेलिब्रेशन की वजह खास थी क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट क्रिकेटर सुनील नरेन का विकेट निकाला था।

