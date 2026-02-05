नई दिल्ली : भारतीय ऑलराउंडर तिलक वर्मा चोट से उबरने के बाद हाल ही में नेशनल टीम में शामिल हुए हैं। उन्होंने BCCI और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उम्मीद से पहले उन्हें मैदान पर लौटने में मदद की। अपने आस-पास की आक्रामक बैटिंग से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि माहौल शानदार था और उन्होंने कहा कि वह और भारतीय टीम दोनों वर्ल्ड कप के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं।

तिलक ने भरे हुए DY पाटिल स्टेडियम और भीड़ द्वारा अपना नाम चिल्लाने को एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया। भारत ने बुधवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हाई-स्कोरिंग वार्म-अप मैच में 30 रनों से हराकर अपने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शानदार तरीके से पूरी की।

तिलक ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मैदान पर वापस आऊंगा। CoE और BCCI का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्ल्ड कप खेलना मेरा सबसे बड़ा सपना है। जिस तरह से मैं मैदान में आया और, हर कोई 'तिलक तिलक' चिल्ला रहा था। तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और जब मैं अंदर जा रहा था तो इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। जिस तरह से ईशान बैटिंग कर रहा था, मैंने उसे देखा, जिस तरह से अभिषेक और हर कोई बैटिंग कर रहा था, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि 'मैं भी जाकर मारूंगा।'

तिलक ने कहा, 'मुझे पूरी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, DY पाटिल पूरी तरह से भरा हुआ था। यह सिर्फ एक वार्म-अप गेम था लेकिन फिर भी क्रेज... सच में सभी का धन्यवाद। माहौल सच में बहुत शानदार था, और हां- तिलक और भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है।'

मैच की बात करें तो पहले बैटिंग करने का फैसला करते हुए मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में विस्फोटक 53 रन बनाकर की। किशन और अभिषेक शर्मा ने भारत को शानदार शुरुआत दी, छह ओवर के अंदर 80/1 रन बनाए, जिसके बाद दोनों ओपनर दूसरों को गेम टाइम देने के लिए रिटायर हो गए। तिलक (19 गेंदों में 45) और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 66 रनों की तेज साझेदारी के साथ हमला जारी रखा जबकि अक्षर पटेल, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के 10 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी ने भारत को 240/5 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

जवाब में साउथ अफ्रीका की लक्ष्य प्राप्ति को शुरुआत में ही झटका लगा जब अर्शदीप सिंह ने जॉर्ज लिंडे को बिना खाता खोले आउट कर दिया। एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 65 रन की पार्टनरशिप करके थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन मार्करम रिटायर हो गए और डेवाल्ड ब्रेविस, रिकेल्टन और डेविड मिलर के विकेट जल्दी गिर गए जिससे मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ हो गया। जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को जेनसेन के जुझारू योगदान के बावजूद साउथ अफ्रीका 30 रन से पीछे रह गया। अब भारत शनिवार को USA के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच पर ध्यान देगा।