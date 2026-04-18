स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला टीम की उपकप्तान Smriti Mandhana ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I मैच में बड़ा इतिहास रच दिया। भले ही वह इस मैच में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में Rohit Sharma को पीछे छोड़ दिया।

रोहित का रिकॉर्ड किया पार

रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था और उनके नाम 159 मैचों में 4231 रन थे। उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए थे। अब मंधाना उनसे आगे निकलकर भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, चाहे पुरुष क्रिकेट हो या महिला।

महिला T20I में दूसरे नंबर पर मंधाना

Smriti Mandhana अब महिला T20I क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

रन: 4244

मैच: 161

औसत: 30.31

स्ट्राइक रेट: 124.38

इस सूची में उनसे आगे सिर्फ Suzie Bates हैं, जिनके नाम 4717 रन दर्ज हैं।

मैच का हाल: भारत को मिली हार

डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 157/7 का स्कोर बनाया। हालांकि, आखिरी ओवरों में लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। साउथ अफ्रीका ने यह लक्ष्य 6 विकेट से और 5 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया।

अगली पारी में बड़ा स्कोर बनाने का इरादा

मैच के बाद मंधाना ने कहा: 'नेट्स में मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रही हूं, लेकिन आज रन नहीं बना पाई। अब अगली पारी में बड़ा स्कोर बनाकर टीम को जीत दिलाना चाहती हूं।' उन्होंने यह भी कहा कि कम स्कोर पर आउट होने के बाद बल्लेबाज और ज्यादा मोटिवेट होता है वापसी करने के लिए।

आगे की सीरीज और तैयारी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20I 19 अप्रैल को डरबन में ही खेला जाएगा। यह सीरीज ICC Women's T20 World Cup 2026 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।