ओडेंस: भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को डेनमार्क ओपन 2025 के पुरुष युगल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी को जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी ने 23-21, 18-21, 21-16 से मात दी।

68 मिनट तक चले इस कड़े मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन निर्णायक गेम में जापानी जोड़ी ने दबदबा बनाते हुए फाइनल में प्रवेश किया। ताकुरो और कोबायाशी, जो 2021 के विश्व चैंपियन और 2019 के रजत पदक विजेता हैं, ने पहले गेम में 11-6 की बढ़त बनाई थी। हालांकि सात्विक-चिराग ने वापसी करते हुए स्कोर 20-20 से बराबर किया, लेकिन जापानियों ने पहला गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी की और 21-18 से जीत दर्ज की। निर्णायक गेम में भी एक समय भारत ने चार अंकों की बढ़त बनाई, लेकिन ताकुरो और कोबायाशी ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच अपने नाम किया।

यह भारतीय जोड़ी पर जापानी जोड़ी की छह मुकाबलों में दूसरी जीत थी। साथ ही, यह सात्विक-चिराग की इस सीजन की छठी सेमीफाइनल हार रही। इससे पहले वे चीन, सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया ओपन और विश्व चैंपियनशिप में अंतिम चार में हार चुके हैं।

इस हार के साथ भारत का डेनमार्क ओपन 2025 अभियान समाप्त हो गया। हालांकि, सात्विक-चिराग ने हाल ही में हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स में लगातार दो फाइनल तक का सफर तय किया था। उन्होंने आखिरी बार 2024 थाईलैंड ओपन में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीता था।

