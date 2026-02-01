नोएडा : दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 के सेमीफाइनल-2 में जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए महाराष्ट्र केसरी को रोमांचक मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब खिताबी मुकाबले में दिल्ली की टक्कर हरियाणा थंडर्स से होगी।

बाउट-दर-बाउट रोमांच, आखिरी तक बना रहा दबाव

नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस सेमीफाइनल में मुकाबला शुरू से अंत तक उतार-चढ़ाव से भरा रहा। दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी, लेकिन निर्णायक क्षणों में दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने बेहतर संयम और रणनीति दिखाते हुए बाज़ी मार ली।

शुभम कौशिक बने प्लेयर ऑफ द मैच

57 किग्रा पुरुष वर्ग में घुटने की चोट के बावजूद शानदार वापसी करते हुए शुभम कौशिक ने यादगार जीत दर्ज की। उन्होंने पावर मिनट में चार अंकों का एक्सपोजर और फिर टेकडाउन कर 11-10 से नाटकीय जीत हासिल की। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मनीषा भनवाला को मिला फाइटर ऑफ द मैच

57 किग्रा महिला वर्ग में मनीषा भनवाला ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कार्ला गोडिनेज गोंज़ालेज को 15-0 से टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से हराया और मुकाबले में महाराष्ट्र की वापसी कराई। उनके इस दबदबे के लिए उन्हें फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

शुरुआती बढ़त और पलटवार का दौर

62 किग्रा महिला वर्ग में अंजली ने दुदोवा बिल्याना झिवकोवा को 12-4 से हराकर दिल्ली को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद हेवीवेट मुकाबले में महाराष्ट्र के कप्तान रॉबर्ट बारान ने रौनक को 11-1 से हराकर बढ़त दिलाई। 53 किग्रा महिला वर्ग में निशु भनवाला ने सारिका को 7-6 से हराकर स्कोर 3-1 कर दिया।

निर्णायक मुकाबलों में दिल्ली का पलड़ा भारी

76 किग्रा महिला वर्ग में यूरोपीय चैंपियन अनस्तासिया अल्पयेयेवा ने हर्षिता मोर को 7-5 से हराकर स्कोर 3-3 कर दिया। 86 किग्रा पुरुष वर्ग में वाफ़ाएईपौर हादी बख्तियार ने अमित को 11-9 से हराकर दिल्ली को फिर बढ़त दिलाई। 74 किग्रा पुरुष वर्ग में तुरान बायरामोव ने टाई मुकाबले में तकनीकी मानदंड के आधार पर जीत हासिल कर दिल्ली की फाइनल एंट्री तय कर दी।

अंतिम परिणाम

अंतिम बाउट फॉरफिट से तय हुआ, लेकिन तब तक नतीजा स्पष्ट हो चुका था। दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने 5-4 से सेमीफाइनल जीतकर प्रो रेसलिंग लीग 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया।