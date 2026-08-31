नई दिल्ली : भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड के खिलाफ महिला एशिया कप के पहले मैच में इतिहास रच दिया। दीप्ति अब महिला T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। दुबई में अनुभवी ऑलराउंडर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में मदद की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 159/9 का स्कोर बनाया था। उन्हें ऐसे स्कोर का बचाव करने के लिए अच्छे गेंदबाजों की जरूरत थी जो चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन जिसे हासिल करना नामुमकिन न हो। जब भारत को जरूरत थी तो दीप्ति ने शानदार प्रदर्शन किया और बिना कोई रन दिए तीन विकेट लिए। इस प्रदर्शन के साथ ही महिला T20I में उनके विकेटों की संख्या 171 हो गई और वह इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ गईं। मैच से पहले वह थाईलैंड की थिपाचा पुट्टावोंग के बराबर थीं और रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए उन्हें बस एक विकेट की जरूरत थी।

अपना 150वां T20I मुकाबला खेलने वाली दीप्ति ने मैच के बाद कहा कि वह बहुत आगे की सोचने के बजाय अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने और टीम में योगदान देने को ज्यादा अहमियत देती हैं। उन्होंने ब्रॉडकास्टर से कहा, 'हां, बिल्कुल। मैं यह नहीं सोचती कि आगे कौन खेलने वाला है। मैं हमेशा खुद पर भरोसा रखती हूं और इस बात पर ध्यान देती हूं कि मैं हर दिन कैसे बेहतर हो सकती हूं और अपनी टीम, खासकर गेंदबाजों की कैसे मदद कर सकती हूं। मैं हमेशा यही करती हूं। एक टीम के तौर पर टूर्नामेंट की यह बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी और भी मैच होने हैं, लेकिन पहला मैच जीतने से मोमेंटम बनता है।'

महिला T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाज

दीप्ति शर्मा (भारत) - 171

थिपाचा पुथावोंग (थाईलैंड) - 170

हेनरीट इशिम्वे (रवांडा) - 164

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 154

कैरी चान (हांगकांग) - 153

दीप्ति की 7 गेंदों ने बदल मैच का रुख

दीप्ति को नौवें ओवर में गेंदबाज़ी के लिए लाया गया और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। उन्होंने एक लेंथ डिलीवरी से शुरुआत की जो तेजी से अंदर की ओर घूमी और नाओमी हैमिल्टन के बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाते हुए स्टंप्स के सामने लगी। दो गेंदों के बाद नन्नाफत चाईहान ने एक छोटी गेंद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट सही समय पर नहीं लगा और गेंद शॉर्ट मिड-विकेट पर चली गई।

इस तरह दीप्ति ने डबल-विकेट मेडन ओवर पूरा किया, जिसमें उन्होंने दो विकेट लिए और कोई रन नहीं दिया। वह पारी में बाद में लौटीं और अपना माइलस्टोन पूरा किया। थाईलैंड की नन्नापत कोंचारोएनकाई, जिन्होंने 48 गेंदों में 41 रन बनाकर कुछ संघर्ष किया था, ने एक हवा में आई गेंद को रोकने की कोशिश की। गेंद तेजी से घूमी और उनके पैड से टकराकर ऑफ साइड की ओर उछल गई, जहां ऋचा घोष ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। यह विकेट इस फॉर्मेट में दीप्ति का 171वां विकेट था और इसने उन्हें महिला T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज के तौर पर पक्का कर दिया। आखिरकार थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में 65 रन पर ऑलआउट हो गई।

