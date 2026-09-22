ऐची-नागोया: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारी खेलकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शेफाली एक कैलेंडर ईयर में महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने खिताबी मुकाबले में 29 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।

24 T20I में 863 रन, 162.83 का स्ट्राइक रेट

शेफाली वर्मा ने इस कैलेंडर ईयर में अब तक 24 T20I मुकाबले खेले हैं। इनमें उन्होंने 39.22 की औसत और 162.83 के शानदार स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 100 रन है।

लॉरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा

शेफाली ने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। वोल्वार्ड्ट ने इस साल 24 मैचों में 43.36 की औसत और 138.72 के स्ट्राइक रेट से 824 रन बनाए हैं। वोल्वार्ड्ट के नाम इस दौरान 2 शतक और 4 अर्धशतक हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 126 रन रहा है। शेफाली ने 863 रन बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया।

वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से शेफाली का तूफानी फॉर्म

2025 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से शेफाली वर्मा का नॉकआउट मुकाबलों में प्रदर्शन शानदार रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 87 रन की पारी खेलने के बाद उन्होंने T20I क्रिकेट में लगातार बड़ी पारियां खेली हैं।

इसके बाद शेफाली के बल्ले से निकली प्रमुख पारियां इस प्रकार हैं:

एशिया कप सेमीफाइनल: 64 रन (40 गेंद)

एशिया कप फाइनल: 68 रन (39 गेंद)

एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल: नाबाद 40 रन (15 गेंद)

एशियन गेम्स सेमीफाइनल: नाबाद 100 रन (49 गेंद)

एशियन गेम्स फाइनल: 48 रन (29 गेंद)

छह पारियों में 407 रन, औसत 101.75

नॉकआउट मुकाबलों में शेफाली के इस शानदार प्रदर्शन का आंकड़ा भी बेहद खास है। उन्होंने छह पारियों में कुल 407 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 101.75 रहा है। इन छह पारियों में उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। इस प्रदर्शन से साफ है कि बड़े मुकाबलों में शेफाली लगातार टीम के लिए अहम पारियां खेल रही हैं।

स्मृति-शेफाली की जोड़ी ने भी बनाया रिकॉर्ड

शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने भी महिला T20I क्रिकेट में खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोनों खिलाड़ी महिला T20I में बतौर जोड़ी 4,000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली जोड़ी बन गई हैं। शेफाली और स्मृति ने 107 मैचों में मिलकर 4,080 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 39.23 और रन रेट 8.34 रहा है। दोनों के बीच 6 शतकीय और 26 अर्धशतकीय साझेदारियां भी हुई हैं।

इस रिकॉर्ड में UAE और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ियां भी शामिल

महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियों की सूची में शेफाली और स्मृति के बाद UAE की ईशा ओजा और थीर्था सतीश की जोड़ी है। दोनों ने मिलकर 2,949 रन बनाए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और बेथ मूनी की जोड़ी का नंबर आता है। दोनों ने महिला T20I में साथ मिलकर 2,720 रन बनाए हैं।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 99 रन की साझेदारी हुई। स्मृति ने 45 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे, जबकि शेफाली ने 29 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।

हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने संभाली पारी

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। उन्होंने 17 गेंदों पर 19 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल रहे। इसके बाद ऋचा घोष ने तेजी से रन बनाते हुए भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ऋचा ने सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।

भारत ने बनाए 216 रन

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने निर्धारित पारी में 216/3 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। फाइनल में शेफाली की 48 रन की पारी ने न सिर्फ भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, बल्कि उनके नाम एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी दर्ज करा दिया।

शेफाली के लिए यादगार बना एशियन गेम्स फाइनल

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में 48 रन की पारी के साथ शेफाली वर्मा ने एक कैलेंडर ईयर में महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही स्मृति मंधाना के साथ उनकी जोड़ी ने भी 4,000 T20I रन पूरे करने वाली पहली महिला ओपनिंग जोड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया।