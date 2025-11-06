स्पोर्ट्स डेस्क: CSK के CEO कासी विश्वनाथ ने आखिरकार उन सभी अटकलों को खत्म कर दिया है, जो पिछले कुछ महीनों से महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के रिटायरमेंट को लेकर चल रही थीं। उन्होंने साफ कर दिया है कि धोनी अब भी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं हैं और वे IPL 2026 में CSK की जर्सी पहनकर खेलते नजर आएंगे।

हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर जब फैंस ने कासी विश्वनाथ से धोनी के भविष्य को लेकर सवाल किया, तो विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'No, he is not retiring for this (2026) IPL'

जब उनसे मजाक में पूछा गया कि धोनी आखिर कब रिटायर होंगे, तो उन्होंने कहा, 'मैं उनसे पूछकर बताता हूं।'

IPL 2025 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में सबसे कठिन रहा। टीम ने 14 में से केवल 4 मैच जीते और अपने 18 साल के सफर में पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण धोनी ने एक बार फिर टीम की कमान संभाली। हालांकि टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन धोनी का जज़्बा और नेतृत्व अब भी वैसा ही चमकता रहा। विश्वनाथ ने कहा, 'हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। यह तय नहीं कि ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है।'

गौर है कि धोनी की कप्तानी में CSK ने अब तक 5 IPL खिताब (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) जीते हैं और अधिकांश सीजन में प्लेऑफ़ तक पहुंची है। IPL की शुरुआत से ही धोनी CSK का चेहरा रहे हैं — मैदान पर उनका शांत स्वभाव, मैच के आख़िरी ओवरों में धैर्य और रणनीतिक सोच ने उन्हें ‘कैप्टन कूल’ और ‘थाला’ का दर्जा दिलाया।