गुवाहाटी (असम) : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जा रहा है। यह पहली बार है जब यह मशहूर 'येलो' टीम अपने दो सबसे बड़े सितारों सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी में से किसी एक के बिना मैदान पर उतरी है।

CSK का IPL 2026 का पहला मैच CSK के लिए एक नए दौर की शुरुआत जैसा है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन भी एक बड़ा नाम हैं। इस टीम में कई रोमांचक, युवा और विस्फोटक खिलाड़ी मैदान पर खेलते दिखेंगे। हालांकि इस टीम में न तो रैना होंगे, जिन्होंने 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और न ही धोनी होंगे, जो पिंडली की चोट (calf strain) के कारण मौजूदा सीज़न के पहले दो हफ़्ते नहीं खेल पाएंगे।

पांच बार की IPL चैंपियन इस टीम ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कुल 277 मैच खेले हैं। इन 277 मैचों के दौरान टीम की प्लेइंग XI में या तो रैना होते थे या धोनी और ज़्यादातर समय तो दोनों ही एक साथ खेलते थे। रैना ने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहने से पहले आखिरी बार 2021 सीजन में IPL खेला था, जबकि धोनी एक नए अंदाज में फैंस का मनोरंजन करते रहे जिसमें एक 'लोअर-ऑर्डर फिनिशर' के तौर पर, जिनका काम पारी के आखिरी ओवरों में ज्यादा से ज्यादा चौके और छक्के लगाना है।

278 मैचों में धोनी ने 242 पारियों में 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से कुल 5,439 रन बनाए हैं। इसमें 24 अर्धशतक और 84* का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। वह टूर्नामेंट के इतिहास में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। पिछले सीजन के वुड स्पून फिनिश में धोनी ने 13 पारियों में 24.50 की औसत और 135 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 30* था। रैना टूर्नामेंट के इतिहास में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 205 मैचों और 200 पारियों में 32.51 की औसत, 136.73 की स्ट्राइक रेट, एक शतक और 39 अर्द्धशतक सहित 5,528 रन बनाए हैं।

प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा

चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैट शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद