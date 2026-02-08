मुंबई (महाराष्ट्र) : भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम USA टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के दौरान T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव की बैटिंग की तारीफ की। टीम इंडिया ने USA के खिलाफ कड़ी टक्कर वाला मैच जीतकर टी20 वर्ल्ड कप में अपने खिताब बचाने की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर की। हालांकि USA 29 रनों से हार गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और डिफेंडिंग चैंपियन को कड़ी टक्कर दी।

पहली पारी में सूर्यकुमार यादव की 49 गेंदों में 84 रनों की पारी दोनों टीमों के बीच का अंतर थी क्योंकि वह पूरे मैच में एकमात्र अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में कोच गंभीर ने USA के खिलाफ सूर्यकुमार की पारी की तारीफ करते हुए इसे "मास्टरक्लास" बताया। गंभीर ने कहा, 'दोस्तों, आज अच्छा नतीजा रहा। (सूर्यकुमार यादव की बैटिंग पर) शुरुआत में, वह एक मास्टरक्लास था। वह शानदार था। मैंने टी20 क्रिकेट में खासकर दबाव में जिस स्थिति में हम थे; मुझे लगा कि यह अविश्वसनीय था।'

दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पहले मैच में थोड़ी मुश्किलों के बावजूद वह कुल मिलाकर नतीजे से खुश हैं, और इसे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक महत्वपूर्ण वेक-अप कॉल बताया। मुश्किल पिच को मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि बैटिंग को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था और इस बात पर जोर दिया कि टीम को इससे सीखना चाहिए।

भारतीय कप्तान ने वीडियो में कहा, 'जिस तरह से सब कुछ हुआ, उससे मैं बहुत-बहुत खुश हूं, हालांकि पहले गेम में थोड़ी घबराहट और परेशानी हुई, लेकिन यह मेरे और सभी लड़कों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक अच्छा सबक था। यह गेम का हिस्सा है, लेकिन हमें मैदान पर अपना कैरेक्टर दिखाना था और मैंने पहले भी ऐसी स्थितियों में खेला है, इसलिए मुझे पता था कि मेरा वहां रहना टीम के लिए बहुत जरूरी था। मैं समझता हूं कि यह बैटिंग के लिए थोड़ी मुश्किल विकेट थी। हमने पहले ऐसी विकेटों पर नहीं खेला है। लेकिन हां, साथ ही, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि हम कैसे बैटिंग कर सकते थे। हम थोड़ा बेहतर खेल सकते थे, लेकिन दिन के आखिर में, यह गेम का हिस्सा है।'