सिडनी: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। गंभीर ने पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल की साझेदारी को "बेहद अहम" बताया, वहीं बाद में विराट कोहली की पारी और उनकी रोहित के साथ 168 रनों की अटूट साझेदारी को “लाजवाब” करार दिया।

तीसरे वनडे में भारत ने 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित और कोहली की क्लासिक जोड़ी की मदद से ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हराया। इस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में टीम को संबोधित करते हुए गंभीर ने कहा, 'शुभमन और रोहित के बीच की साझेदारी बहुत अहम थी जब टीम बिना विकेट खोए 60 रन पर थी। इसके बाद रोहित और विराट की साझेदारी भी शानदार रही। एक और शतक, बेहतरीन। सबसे जरूरी बात यह रही कि आपने मैच खत्म किया और विराट ने भी।'

गंभीर ने कहा कि ऐसी क्लिनिकल चेज़ेस टीम इंडिया की पहचान बननी चाहिए, 'टीम के नजरिए से यह बहुत अहम है कि हम इस तरह की साझेदारियों को पूरा कर सकें, और आज हमने वही किया।'

इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 1-2 पर समाप्त की। रोहित शर्मा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि विराट कोहली के लिए यह मैच राहत भरा रहा क्योंकि पहले दो मैचों में वे बिना खाता खोले आउट हुए थे।

मैच के बाद रोहित ने भी कहा कि यह शायद ऑस्ट्रेलिया में उनका और विराट का आखिरी वनडे दौरा हो सकता है। अब दोनों का ध्यान घरेलू दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले फिटनेस बनाए रखने पर है।